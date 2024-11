Bar Carlino, torna la festa rossoblù. Mercoledì tutti quanti da Neri tra calcio, ospiti e tante sorprese

Bologna, 24 novembre 2024 – Tanti ospiti, sorprese e molte novità. Il tutto nel segno di un’atmosfera da Champions League, raggiunta e conquistata dalla rosa del Bologna calcio, in campo mercoledì sera per sfidare il Lille. Manca sempre meno al match che si giocherà sotto la Torre Maratona, sul prato del Dall’Ara. E di conseguenza manca sempre meno anche alla prossima puntata di Bar Carlino, il nostro salotto rossoblù da Neri Pasticceria Caffetteria, pronto a tornare con il quinto grande evento sotto al Portico di San Luca. I riflettori del ’bar sport’ del Carlino si stanno per riaccendere per seguire, insieme con i lettori del nostro quotidiano e con i telespettatori, i rossoblù prima di ogni partita tra le stelle d’Europa. Da via Saragozza 81, infatti, i cronisti daranno vita a un’ora di diretta che racconterà, come ormai da tradizione, del Bologna e di Bologna. Come? Grazie alla presenza di un ampio parterre di ospiti che svelerà aneddoti, segreti e curiosità sullo ’Squadrone che tremare il mondo fa’.

L’appuntamento con i nostri giornalisti è mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 19: un’ora di diretta, che potrete seguire dal vivo da Neri Pasticceria Caffetteria, o sul canale 88 della televisione. Ma se non riuscite a collegarvi da casa o a raggiungerci sul posto, non vi preoccupate: il programma - realizzato in collaborazione con il Canale 88 grazie alla pasticceria Neri e i partner Acustica Bolognese, Caffè 14 Luglio e Confcommercio Ascom - verrà trasmesso anche su Twitch, sui nostri canali social e sul nostro sito Internet, tutte piattaforme in cui lettori e bolognesi potranno vivere le emozioni pre partita e non solo.

Vi aspettiamo per trascorrere insieme la prossima puntata, che vedrà in pista molti ospiti: ci saranno il cantautore Franz Campi e l’ex calciatore Gaby Mudingayi che dal 2008 al 2012 ha indossato la maglia rossoblù. Ma ci sarà anche un altro campione ad animare l’evento: Matteo Guarise, pattinatore artistico su ghiaccio olimpionico e mondiale, stella di Bol On Ice insieme con Lucrezia Beccari, con cui ha vinto anche il titolo europeo. Al suo fianco Fabio Signorini, organizzatore dell’evento artistico. A farci compagnia ci penseranno anche i creator di Qui si Taffia, pagina seguitissima sui social, di Alex Martini, Filippo Bigalli e Gianmarco Grazia, che condividono con gli oltre centomila followers la passione per il food e i ristoranti bolognesi e non solo. E a proposito di buon cibo, Neri Pasticceria Caffetteria ha in mente una gustosa sorpresa per il pubblico che verrà a trovarci a Bar Carlino, ma vi toccherà partecipare all’evento per sapere di cosa si tratta. La platea degli ospiti si arricchisce grazie al tifoso Stefano Casella, presidente di Federcarni Confcommercio Ascom e il nostro collezionista Luigi Pucciarelli. In più, ci saranno gli interventi di alcuni tifosi internazionali e di giovani calciatori che sognano di diventare campioni. Tutto questo è Bar Carlino: vi aspettiamo mercoledì.