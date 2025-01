Bar Carlino, tutto pronto per stasera. Da Fio Zanotti a Stefano Mancinelli. Insieme per spingere il Bologna

Bologna, 21 gennaio 2025 – Torna in grande spolvero Bar Carlino. La pausa Champions dettata dalle vacanze natalizie è finita e il Bologna riparte sotto la Torre Maratona, al Dall’Ara, per giocarsi il tutto per tutto contro il Borussia Dortmund, partita in programma per stasera alle 21.

Di conseguenza, come ormai da tradizione, si accendono i riflettori del nostro ‘bar sport’ a tema rossoblù, che segue la rosa di Italiano tra le stelle d’Europa. Sempre nella storica attività di via Saragozza 81, da Neri Pasticceria Caffetteria, i nostri cronisti saranno in collegamento tv, sul canale 88. Per una puntata ricca di sorprese e colpi di scena.

Se la location suggestiva nel dehors di Neri sotto il portico di San Luca è dalla prima puntata il set di Bar Carlino, oggi pomeriggio, a partire dalle 18, il nuovo episodio segue lo sviluppo della giornata, tenendo conto della presenza dei tremila tifosi tedeschi previsti in arrivo e le direttive di ordine pubblico. Ciò che è certo è che Neri apre le sue porte per accoglierci in sicurezza, come sempre.

Tre motivi per credere nel risultato del Bologna / PODCAST

Tutto è pronto per un’ora di diretta all’insegna del divertimento e dello svago, disponibile sul canale 88 del digitale terrestre e in diretta streaming sui nostri canali social, il nostro sito internet, Twitch e Youtube. Non mancheranno anche oggi, per il pre partita dei rossoblù, approfondimenti e interviste nel segno del Bologna. Il parterre di ospiti vanta nomi di tutto rispetto: con noi c’è il campione di basket Stefano Mancinelli, icona della Fortitudo e della Nazionale, oltre che il direttore d’orchestra, musicista e produttore Fio Zanotti e il pilastro della boxe Arblin Kaba.

Arrivano anche l’influencer e avvocato Federico Rutali e Marco Marcatili, presidente di Caab e segretario Fondazione Yunus Italia. "Lo sport a Bologna è riconosciuto dalla comunità ed è interessante per diversi fattori – afferma Marcatili –. È capace di allargare continuamente la partecipazione, educando la comunità e orientando l’offerta sulle sfide sociali. Poi, cerca e sperimenta nuove forme di economie ed è in grado di generare competenze, inoltrandosi anche nel social business".

E sull’indotto economico, "se c’è uno sport che ha tutte queste componenti – conclude –, allora nel tempo può generare buona economia".

Insieme a noi, questo pomeriggio, ci saranno anche il collezionista Luigi Pucciarelli e Mirko Fogli, figlio del campione Romano Fogli, il ristoratore e scrittore Filippo Venturi e i giovani talenti della società sportiva Barca. Prevista anche una deliziosa sorpresa a cura di Neri Pasticceria Caffetteria.