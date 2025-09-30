Bar Carlino, una festa rossoblù. Giovedì il pre-partita dei tifosi

Preparate le sciarpe e le magliette rossoblù, perché tra pochi giorni torna in grande spolvero Bar Carlino, il nostro salotto dedicato a Bologna e al Bologna, impegnato tra le stelle internazionali del calcio lungo il percorso dell’Europa League. Mancano pochi giorni, infatti, alla seconda puntata della nostra trasmissione, che come da tradizione accompagna il pre-partita europeo della rosa di mister Italiano, a un passo dallo stadio Dall’Ara. Ci vediamo quindi giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 18, per un’ora di diretta sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca: i nostri cronisti infatti vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, per raccontare aneddoti, curiosità e segreti dello squadrone rossoblù, impegnato sul prato del Dall’Ara alle 18,45 contro il Friburgo.

La seconda edizione del nostro ‘bar sport’ a cielo aperto è in diretta sul digitale terrestre su Canale 88 ed è realizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer, Caffè 14 Luglio e Ospedale Santa Viola, nella suggestiva e caratteristica cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, che da due anni ci ospita sotto il portico. Il nostro salotto rossoblù prende vita grazie a tifosi, appassionati e lettori, che, insieme ai nostri cronisti e all’angolo tecnico composto dai giornalisti sportivi, accolgono in un clima di festa ed euforia l’arrivo di un parterre di ospiti tutto da scoprire, nel segno della magia dell’Europa League.

E in attesa dell’accensione dei riflettori del nostro programma, iniziamo a svelarvi chi sarà con noi in questo pre-partita. Sono tanti, infatti, i tifosi vip che racconteranno ai nostri microfoni il loro speciale rapporto con i rossoblù, partendo dal senatore Pier Ferdinando Casini, ospite d’onore della seconda puntata che, insieme a noi, ha anche ‘inaugurato’ la prima stagione lo scorso anno, per seguire i rossoblù in Champions League.

Ma la trasmissione, questa volta, racconterà anche di un altro grande tifoso e appassionato: Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita a causa di un tragico scambio di persona a Crotone; da quel maledetto 11 agosto 2022, Davide è in coma irreversibile. A lottare per lui, sempre, c’è la famiglia, composta da mamma Giusy, papà Massimiliano e il fratello Alessandro. Sarà proprio Alessandro a raccontare del legame indissolubile tra Davide e il Bologna.

Presente anche il direttore generale di Banca di Bologna, Alberto Ferrari e il campione Rino Rado, ex portiere che vinse lo scudetto nel 1964. Con noi, la dottoressa Elisa Zagni, primario dell’Ospedale Santa Viola e il dottor Erik Bartoletti, direttore del dipartimento medico del Consorzio Colibrì. Ad animare la puntata, anche i giovanissimi atleti del Progresso Calcio di Castel Maggiore e i nostri ospiti fissi Francesca Grosso e Luigi Pucciarelli e molti altri.

m. p.