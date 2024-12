Bar Carlino, il salotto rossoblù del pre partita contro il Benfica: segui la diretta

Bologna, 11 dicembre 2024 – Tanti ospiti oggi all’appuntamento da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81 per la nuova puntata di Bar Carlino, il salotto sportivo del nostro quotidiano che racconta la fede rossoblù dei bolognesi.

Dalle 18 passeremo un’ora in compagnia di tifosi e tanti ospiti per aspettare la partita contro il Benfica che si giocherà a Lisbona alle 21.

Bar Carlino accompagna i tifosi nel pre partita di Champions League Benfica-Bologna

Tutti gli ospiti

Sarà una puntata ricchissima di ospiti quella di oggi. In prima linea ci sarà la campionessa Ester Balassini, ex martellista e icona della disciplina anche alle Olimpiadi che racconterà al pubblico della sua carriera e del suo amore per Bologna.

Sempre con noi anche la giovanissima cantautrice bolognese Rea che proprio qualche giorno fa ha partecipato a Sanremo Giovani con il suo brano ‘Cielo Aperto’ e Marco Orsi, il nuotatore olimpico originario di Budrio.

Saremo in compagnia anche del maestro della pasticceria Gino Fabbri, tifoso rossoblù, che ci racconterà delle sue due passioni: i dolci e il calcio.

Con noi anche il giornalista Luca Orsi, già cronista del Carlino, che presenterà il libro scritto con il direttore di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli dal titolo ‘Bologna bella e curiosa’, e Gianluca Castagnoli, consigliere di Federmoda Confcommercio Ascom.

Infine, l’immancabile presenza del nostro collezionista di fiducia, Luigi Pucciarelli, che si confronterà con il musicista Fio Zanotti e la sfoglina Francesca Grosso.

Dove vedere la diretta

Per chi non potrà seguire Bar Carlino dal vivo, da Neri Pasticceria Caffetteria di via Saragozza 81, potrà guardarlo sul canale 88 della televisione, su Twitch, sui nostri social e in questa pagina del nostro sito Internet.