Bar Carlino racconta l’alluvione: la diretta del prepartita contro l’Aston Villa

Bologna, 22 ottobre 2024 – Bar Carlino torna in via Saragozza, ma non sarà il solito ‘bar sport’. Di solito è la nostra diretta pre partita di Champions League, ma oggi non racconterà del Bologna calcio. Il clima non sarà di festa e di gioia, perché Bar Carlino non racconta solo del Bologna: Bar Carlino racconta di ciò che ruota attorno al Bologna, tratta dei bolognesi e della città di Bologna, che ora è ferita al cuore per l’alluvione.

Una tragica vicenda che il Carlino, che è il giornale simbolo di Bologna, non ha intenzione di trascurare ed è per questo che da Neri Pasticceria Caffetteria racconteremo di residenti e commercianti, di famiglie e cittadini che hanno affrontato la notte più buia della nostra storia.

Lo faremo in segno di vicinanza, pur aspettando il sogno di un riscatto contro l’Aston Villa.

Appuntamento dalle 18 alle 19, poi i rossoblù giocheranno allo stadio Villa Park di Birmingham. Gli ospiti che ci terranno compagnia oggi, in questo momento che dedichiamo alla speranza, saranno la stella della Fortitudo Pietro Aradori e la pugile infermiera Pamela Malvina Noutcho Sawa. Sarà dei nostri anche Sarah Lane, giornalista freelance e guida ambientale.

Bar Carlino in diretta dalle 18 alle 19 per il prepartita del match contro l'Aston Villa

La trasmissione, che potete seguire qui in diretta (anche su Twitch (www.twitch.tv/ilresto_del_carlino), trasforma il salotto allestito da ‘Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, in un’agorà dove ognuno potrà dire la sua sulle sorti della squadra rossoblù, ma anche e soprattutto raccontare quel che è successo.