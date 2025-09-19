Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Bologna
Bar CarlinoBologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù
19 set 2025
MARCO PRINCIPINI
Bar Carlino
Bologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù

Tanti ospiti e volti vip parteciperanno al bar sport che precederà le gare del club di Italiano. Vi aspettiamo da Neri Pasticceria Caffetteria di via Saragozza: ecco dove guardare le puntate

Bar Carlino, il nostro programma sarà da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza, prima di ogni partita di Europa League

Bar Carlino, il nostro programma sarà da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza, prima di ogni partita di Europa League

Per approfondire:

Bologna, 19 settembre 2025 – Tutta Bologna per il Bologna, ancora una volta, per celebrare il sogno diventato realtà: per il secondo anno consecutivo, i rossoblù si qualificano tra le stelle d’Europa, pronti a lottare e giocare, quest’anno, tra le big dell’Europa League. E il Resto del Carlino vi invita a vivere ogni pre-partita insieme a noi, proponendo a lettori, tifosi e abbonati un appuntamento unico che trasforma ogni vigilia europea in un momento di festa e condivisione.

Dove si tiene il salotto rossoblù

È tutto pronto per il ritorno di ‘Bar Carlino’, il nostro salotto interamente rossoblù dedicato all’unica passione che muove la città e fa battere il cuore ai bolognesi: il Bologna Football Club 1909. Sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, si riaccendono i riflettori del talk-show, ideato e condotto dai giornalisti del nostro quotidiano, che racconta di Bologna e del Bologna, attraverso storie, aneddoti e interviste. Dove? Sempre da Neri Pasticceria Caffetteria, la storica attività di via Saragozza, a un passo dal tempio rossoblù, il Dall’Ara, che per il secondo anno ospiterà la nostra iniziativa. A raccontare storie e curiosità del mondo calcistico e non solo, ci saranno i nostri cronisti affiancati, ogni volta, da diversi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, con ospiti internazionali e personalità vip. Non mancheranno personaggi fissi che animeranno il pre-partita di Europa League.

Proprio come il nostro ’bar sport’ ha fatto durante la scorsa stagione, con il club di Joey Saputo che ha vissuto l’emozione e la pelle d’oca della Champions League, il Carlino, giornale della città, seguirà passo passo le competizioni sotto la Torre Maratona, sul prato del Dall’Ara, e anche in giro per i Paesi europei, negli stadi che hanno accolto, nel corso della loro storia, i giocatori più forti del mondo. E se le città varieranno, così come le squadre contro cui i nostri giocatori si sfideranno, c’è un’unica certezza per chi rimarrà sotto le Due Torri e, perché no, anche per chi sarà in trasferta tifando i nostri colori, in attesa dell’inizio del match.

Programma e orari di Bar Carlino

Il nostro programma – realizzato con il prezioso supporto di Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer e Caffè 14 Luglio –, vi accompagnerà lungo il vostro pre-partita con un’ora di diretta che potrete seguire sui nostri canali social e anche sul digitale terrestre su Canale 88, così come sulla piattaforma Twitch. Ma i nostri giornalisti vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria per vivere insieme le emozioni che l’Europa League ci regalerà.

Il primo appuntamento in calendario è giovedì 25 settembre, dalle 18 alle 19, in via Saragozza e in streaming, per attendere insieme il match dei rossoblù che voleranno a Birmingham per affrontare l’Aston Villa. Una partita che ci ricorda tanto un episodio Champions della scorsa stagione. Ecco gli orari da segnare in agenda per seguire ’Bar Carlino’: per le partite delle 21, l’appuntamento è dalle 18 alle 19, mentre per i match delle 18.45, la diretta sarà dalle 17 alle 18. E per chi verrà a trovarci, il nostro quotidiano ha in mente una sorpresa firmata Carlino tutta da scoprire: non mancate.

