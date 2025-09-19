Bologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù

Bologna, 19 settembre 2025 – Tutta Bologna per il Bologna, ancora una volta, per celebrare il sogno diventato realtà: per il secondo anno consecutivo, i rossoblù si qualificano tra le stelle d’Europa, pronti a lottare e giocare, quest’anno, tra le big dell’Europa League. E il Resto del Carlino vi invita a vivere ogni pre-partita insieme a noi, proponendo a lettori, tifosi e abbonati un appuntamento unico che trasforma ogni vigilia europea in un momento di festa e condivisione.

Dove si tiene il salotto rossoblù

È tutto pronto per il ritorno di ‘Bar Carlino’, il nostro salotto interamente rossoblù dedicato all’unica passione che muove la città e fa battere il cuore ai bolognesi: il Bologna Football Club 1909. Sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, si riaccendono i riflettori del talk-show, ideato e condotto dai giornalisti del nostro quotidiano, che racconta di Bologna e del Bologna, attraverso storie, aneddoti e interviste. Dove? Sempre da Neri Pasticceria Caffetteria, la storica attività di via Saragozza, a un passo dal tempio rossoblù, il Dall’Ara, che per il secondo anno ospiterà la nostra iniziativa. A raccontare storie e curiosità del mondo calcistico e non solo, ci saranno i nostri cronisti affiancati, ogni volta, da diversi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, con ospiti internazionali e personalità vip. Non mancheranno personaggi fissi che animeranno il pre-partita di Europa League.

Proprio come il nostro ’bar sport’ ha fatto durante la scorsa stagione, con il club di Joey Saputo che ha vissuto l’emozione e la pelle d’oca della Champions League, il Carlino, giornale della città, seguirà passo passo le competizioni sotto la Torre Maratona, sul prato del Dall’Ara, e anche in giro per i Paesi europei, negli stadi che hanno accolto, nel corso della loro storia, i giocatori più forti del mondo. E se le città varieranno, così come le squadre contro cui i nostri giocatori si sfideranno, c’è un’unica certezza per chi rimarrà sotto le Due Torri e, perché no, anche per chi sarà in trasferta tifando i nostri colori, in attesa dell’inizio del match.

Programma e orari di Bar Carlino

Il nostro programma – realizzato con il prezioso supporto di Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer e Caffè 14 Luglio –, vi accompagnerà lungo il vostro pre-partita con un’ora di diretta che potrete seguire sui nostri canali social e anche sul digitale terrestre su Canale 88, così come sulla piattaforma Twitch. Ma i nostri giornalisti vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria per vivere insieme le emozioni che l’Europa League ci regalerà.

Il primo appuntamento in calendario è giovedì 25 settembre, dalle 18 alle 19, in via Saragozza e in streaming, per attendere insieme il match dei rossoblù che voleranno a Birmingham per affrontare l’Aston Villa. Una partita che ci ricorda tanto un episodio Champions della scorsa stagione. Ecco gli orari da segnare in agenda per seguire ’Bar Carlino’: per le partite delle 21, l’appuntamento è dalle 18 alle 19, mentre per i match delle 18.45, la diretta sarà dalle 17 alle 18. E per chi verrà a trovarci, il nostro quotidiano ha in mente una sorpresa firmata Carlino tutta da scoprire: non mancate.