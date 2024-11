La grinta dei tifosi al pub : "Dai Bologna, devi lottare"

Bologna, 28 novembre 2024 – In via delle Lame, al numero 108, si trova un piccolo angolo di Irlanda. È il pub Madigan’s che per il quinto turno di Champion’s League, con tanto di maxi schermo calato, si è preparato per sostenere i rossoblù. Bologna-Lille, che si gioca al Dall’Ara, parte senza esclusione di colpi e il Madigan’s risponde fragoroso. Ma gli sforzi del Bfc non bastano, e dopo 44 minuti di occasioni, Mukau, del Lille, segna. La reazione di tutto il pub è unanime e passa dallo sconforto alla rabbia.

"Forza Bologna, dai che ce la facciamo", intonano i tifosi alla ripresa. Una bella azione al 51’ fa di nuovo tuonare l’irish pub: "Siamo partiti scoraggiati, quando fai un primo tempo in difesa perdi fiducia in te stesso", dice Andrea, un tifoso, da uno sgabello del Madigan’s. Nella verde atmosfera del pub irlandese Lukumì al 62’ rompe il silenzio, segnando con una volée sottoporta dopo il calcio di punizione di Lykogiannis.

"È il primo gol del Bologna in questa Champions", dicono diversi tifosi mentre felici, e un po’ rincuorati, si risiedono per gustare il resto della partita. Entusiasmo che però dura poco: il Lille allunga al minuto 66 con un altro gol di Makau.

"È il solito discorso, attacchiamo, ci mettiamo anche l’anima, ma non riusciamo a concludere niente. Secondo me mancano i nuovi acquisti, abbiamo la stessa squadra dello scorso anno ma non c’è valore aggiunto", commenta Antonio.

Il Madigan’s rispetta tutti i canoni del classico pub irlandese. Bandiere con trifogli, stendardi a tema birre tipiche, classici banconi lunghi di legno e sgabelli alti. Ma, tornando a Bologna-Lille, nonostante gli sforzi e la rinnovata fame per il gol da parte dei rossoblù, la porta dei francesi risulta impenetrabile. In un finale segnato da diversi falli, complice il nervosismo, la partita rimane sull’1-2.

"In Champion’s league c’è un altro livello, che non è il nostro – dice Massimo –. Essere arrivati, dopo così tanti anni, fino a qua e non aver costruito una squadra quasi ad hoc, per me tifoso è una grave mancanza, un’occasione persa. Rispetto a due mesi fa giochiamo nettamente meglio, ma giochiamo con squadre più forti quindi alla fine non c’è niente da fare".

E in questa serata dal sapore amaro, come al Dall’Ara, le luci si spengono anche in via delle Lame.