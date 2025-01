Bar Carlino oggi, il salotto rossoblù del prepartita contro lo Sporting Lisbona: segui la diretta

Bologna, 29 gennaio 2025 – Tutto pronto per l’ultima puntata di Bar Carlino, il salotto sportivo del nostro quotidiano che parla dell’amore per la maglia rossoblù dei bolognesi.

L’appuntamento è oggi in via Saragozza 81 da Neri Pasticceria Caffetteria, come sempre, dove a partire dalle 18, si aspetterà la partita in Champions del Bologna contro lo Sporting Lisbona.

Si passerà, anche questa volta, un’ora in compagnia di tifosi e tanti ospiti per condividere tutti insieme la passione e l’amore per la nostra squadra che domani giocherà in trasferta alle 21.

Bar Carlino accompagna i tifosi nel pre partita di Champions League Sporting Lisbona-Bologna

Gli ospiti

Quella di domani sarà una puntata ricchissima di ospiti. Oltre all’atleta paralimpica di atletica leggera Valentina Petrillo avremo Fabio Bazzani, ex calciatore e allenatore, ed è atteso anche il pugile Diego Lenzi.

Per l’ultima puntata arriveranno anche Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu e Silvana Fusari di Pmg Italia e Bologna For Community.

Attesi nel nostro salotto inoltre Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna e Carolina Monzoni di Acustica Bolognese.

Oltre alla società sportiva Us Reno Molinella, ci saranno la sfoglina Francesca Grosso e il nostro collezionista di fiducia Luigi Pucciarelli. Per il lato ‘portoghese’ ci farà compagnia Roberto Vecchi, professore UniBo di letteratura portoghese e brasiliana.

Dove vedere Bar Carlino

Oltre che dal vivo da Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81, Bar Carlino si potrà vedere in diretta sul canale 88 della televisione ma anche sul canale Twitch oltre che sui nostri social e in questa pagina del nostro sito Internet.