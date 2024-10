Pamela Malvina a Bar Carlino: dal ring al Bologna, l’Europa è qui

Bologna, 18 ottobre 2024 – Quando ancora il Bologna non era certo di riuscire nell’epica impresa di riportare la città nell’élite del calcio europeo, c’è chi è riuscita a portare l’Europa che conta sotto le Due Torri, coinvolgendo il pubblico in una notte di emozioni all’interno di uno dei templi dello sport bolognese. Pamela Malvina Noutcho Sawa, la pugile-infermiera, è riuscita in questa impresa, non soltanto riaccendendo la passione per la boxe ma riuscendo anche a riempire il PalaDozza o meglio il Madison Square Garden di Piazza Azzarita. E ora che il Bologna di Vincenzo Italiano si sta giocando le sue chance di gloria europea, Malvina è pronta a fare il bis: dopo il titolo EBU Silver vinto lo scorso aprile insegue la cintura dei continentale principale dei pesi leggeri, in programma sempre al PalaDozza il prossimo 25 ottobre.

Prima però l’imbattuta professionista, bolognese d’adozione farà tappa a Bar Carlino, l’appuntamento che prima delle partite di Champions League racconta il Bologna e i bolognesi dagli spazi di Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81: "Sono settimane molto intense – racconta Malvina – ci avviciniamo all’incontro con Pavlovic e non vedo l’ora di salire sul ring, ma sono contenta di poter essere con voi in un momento così speciale dal punto di vista sportivo per questa città che considero la mia casa".

Sette vittorie in sette incontri per la campionessa della Bolognina Boxe, una palestra che in pochi anni si è saputa affermare a livello locale ma soprattutto nazionale, vivendo a stretto contatto con il quartiere anche attraverso iniziative dedicate. Ultima quella che riguarda la vendita dei biglietti per la Boxing Night di fine ottobre, con i biglietti in curva che fino al 22 ottobre saranno proposti ad una tariffa agevolata di 15 euro per tutti: "Sarà un altro venerdì di festa, spero che potranno partecipare in tanti. L’avversaria è esperta, ha già fatto tre titoli mondiali, ha un bel gancio veloce che dovrò riuscire a parare. Siamo arrivati però all’Europeo quindi vogliamo sognare sempre di più, spero si possano aprire tantissime altre porte".

Proprio nei giorni scorsi la pugile italiana di origini camerunensi aveva incontrato le ragazze del Bologna Women, posando anche con la guardia alta e la maglia rossoblù addosso, sento del profondo legame che ha con la città che l’ha adottata ormai da tanti anni, prima per studio e poi per lavoro e anche con i suoi colori. Accanto a Pamela Malvina ci saranno anche Alessandro Dané, allenatore e coordinatore insieme a Franco Palmieri alla Bolognina e Alessandro Tassoni, laureatosi di recente campione di kickboxing nella categoria K1 Wako Pro, a dimostrazione del lavoro multidisciplinare fatto quotidianamente in palestra. Un parterre di campioni pronti a commentare le loro gesta ma soprattutto a quelle dei rossoblù di Vincenzo Italiano che poco dopo la puntata di Bar Carlino scenderanno in campo contro l’Aston Villa al Villa Park per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League.