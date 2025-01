Bar Carlino, il salotto rossoblù del prepartita di Bologna-Borussia Dortmund: segui la diretta

Bologna, 21 gennaio 2025 – Saranno tanti gli ospiti presenti oggi per la nuova puntata di Bar Carlino, il salotto sportivo del nostro quotidiano che parla dell’amore per la maglia rossoblù dei bolognesi.

Il consueto appuntamento si terrà in via Saragozza 81, da Neri Pasticceria Caffetteria, a partire dalle 18 per aspettare la partita in casa del Bologna contro il Borussia Dortmund.

Bar Carlino accompagna i tifosi nel pre partita di Champions League Bologna-Borussia Dortmund

Gli ospiti

Quella di oggi sarà una puntata ricca di ospiti, nel nostro salotto in via Saragozza. Per quanto riguarda la musica, con noi ci sarà il musicista, direttore d’orchestra e compositore Fio Zanotti. Sarà un viaggio nei suoi settant’anni di carriera, in cui ovviamente si parlerà della sua passione e del suo amore per il Bologna.

Passando invece agli ospiti sportivi, saranno presenti due bolognesi acquisiti. Sia Arblin Kaba, orgoglio della boxe, ma anche il campione Stefano Mancinelli, icona del basket sia per la Fortitudo, che per la Nazionale.

Nel corso della serata, avremo anche Marco Marcatili, il segretario della Fondazione Yunus Italia, e Filippo Venturi ristoratore e scrittore bolognese. Presente anche Federico Rutali, avvocato e influencer da oltre 250mila followers.

A farci compagnia ci sarà Mirko Fogli, figlio del campione Romano Fogli, il nostro collezionista di fiducia Luigi Pucciarelli e i giovani atleti della società sportiva Barca.

Dove vedere la diretta

Per chi non potrà seguire Bar Carlino dal vivo, da Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81, potrà collegarsi sul canale 88 della televisione oppure seguire la puntata su Twitch, sui nostri social e in questa pagina del nostro sito Internet.