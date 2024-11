"Sento la mia Bologna anche a New York. I nostri profumi? Iconici"

di Mariateresa Mastromarino

"Mi sento quotidianamente a Bologna, anche se sono a New York". È un legame indissolubile quello tra Michele Casadei Massari, fondatore ed executive chef di quattro ristoranti Piccolo Cafe e del ristorante Lucciola a New York City, e le Due Torri, che arriva fino alla Grande Mela. Con un contributo speciale, lo chef sarà con noi alla prossima puntata di Bar Carlino.

In che modo Bologna è negli Stati Uniti?

"C’è tanta Bologna qui a New York. La cosa più divertente è che in questo periodo tantissimi americani vengono sotto le Torri per studiare, quindi sento i racconti della mia città anche attraverso di loro. È ancora più bello sapere che gli americani conoscono la città per altre attività, come quelle di Bologna Welcome".

Che idea hanno gli americani della città?

"Ne rimangono estasiati e sorpresi: c’è tanto turismo, le strade sono pulite, è facile trovare i posti letto ed è accogliente e meravigliosa. Ho anche scoperto che siamo la capitale del gelato, un dato innovativo per una grande Bologna, in tutti i sensi".

Sente nostalgia dei Portici?

"Mi sento quotidianamente qui: penso alle passeggiate, alle chiacchiere della gente in strada e ai Portici. E se sento nostalgia, c’è il sindaco Lepore che mi fa subito sentire a casa".

Parliamo di cucina: quale sapore le manca?

"Sono stato in Italia qualche giorno e ho fatto una scorpacciata di cibo e aromi. È difficile ricreare il profumo della nostra carne sul bracere, così come la salamoia bolognese. Stesso discorso per il profumo del latte, delle creme e delle panne, anche se a La Lucciola porto l’autenticità del parmiggiano reggiano, mentre con la mortadella è più complesso".

Poi?

"Mi manca la cipolla aromata per avere il friggione perfetto, ma il mio è buono lo stesso. E poi il vino: quello emiliano-romagnolo ci trasmette le fragranze delle nostre terre, ma è poco conosciuto".