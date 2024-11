Al Bar Carlino vince la passione, il grande entusiasmo dei baby calciatori. E i panettoni di Neri

Bologna, 28 novembre 2024 – Il Bologna è tornato a sfidare una squadra della Ligue 1 in Champions League: dopo il Monaco, al Dall’Ara è arrivato il Losc Lille. E, purtroppo, l’esito non è cambiato, vista la vittoria dei francesi. Tuttavia, è tornato anche Bar Carlino ad animare il portico di via Saragozza nel ’salotto’ di Neri Pasticceria Caffetteria. Tanti tifosi, rossoblù ma anche avversari, sono passati sotto il portico patrimonio Unesco e altrettante persone hanno seguito la diretta su Canale 88, sui nostri social e su Twitch. Ritmo battente, ospiti che si sono susseguiti durante la trasmissione, da quelli abituali a personalità del mondo del calcio, cantanti, tifosi, rappresentanti di Confcommercio Ascom (partner di Bar Carlino, assieme a Acustica Bolognese e Caffè 14 Luglio) e altri, per "raccontare il clima di festa della partita, che va oltre agli scontri delle ultime ore" ha sottolineato il vicedirettore Valerio Baroncini, affiancato dalla giornalista Mariateresa Mastromarino.

La puntata parte con un focus sulla partita, con gli approfondimenti dei giornalisti Gianluca Sepe e Giovanni Poggi. Accanto a loro, un ospite sempre presente al Bar Carlino, il collezionista Luigi Pucciarelli, che racconta pezzi di storia rossoblu con i suoi cimeli. Ieri sera ha mostrato agli spettatori un oggetto recente ma già ’mitico’: la maglia numero 33 di Riccardo Calafiori, "che mi ha regalato lui prima di partire per l’Inghilterra", spiega Pucciarelli.

Della storia del Bologna ha parlato invece Alessandro Alberani, che ha presentato il suo spettacolo teatrale in scena domani alle 21 al Teatro Dehon: ’Papà gioca in casa, 60 anni rossoblù, dallo scudetto alla Champions’ è il racconto delle emozioni legate al calcio dal 1964 ad oggi. Il ricavato della serata, a entrata libera con offerta volontaria, sarà devoluto al Cine-Teatro Bristol, colpito dall’alluvione di ottobre. Non è mancato il cibo: sla "sfoglina" Francesca Grossi ha partecipato ’solo’ in veste di supporter, sono stati il titolare della pasticceria, Mirko Neri, e la pasticcera, Barbara Ferri, che si occupa della creazione di tutti i dolci, a farcire in diretta due buonissimi panettoni, uno con crema di pistacchio e l’altro al caramello salato. Presente anche Stefano Casella, di Federcarni Confcommercio, che ha raccontato l’entusiasmo per la Champions che, da commerciante, vede tutti i giorni in città, e numerosi celebri ospiti. A chiudere la serata i bambini del Corticella calcio che, dopo omaggi ai loro assi preferiti, sono andati a gustare – assieme a tutti i presenti – una fetta di panettone.