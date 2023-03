Barrow: "Abbiamo dato tutto, la rete arriverà"

La maledizione continua. "Il gol mi manca", racconta Musa Barrow dopo il triplice fischio. E manca pure al Bologna, a secco per la seconda gara consecutiva, in coincidenza con la scelta di Thiago di rinunciare ad Arnautovic e Zirkzee tornati a disposizione. Fiducia a Barrow, che non trova il gol dal 16 ottobre, contro il Napoli. Trova però la fiducia di Motta, che con la Lazio gli ha consegnato la quarta maglia da titolare consecutiva. E se a Genova e con l’Inter titolare lo fu con la complicità dell’emergenza, poi lo è diventato per scelta. Una scelta che Barrow spiega così: "Lavoro sodo in allenamento e il mister mi sta dando tanta fiducia. Sto aiutando la squadra a lottare: sono certo che il gol arriverà". Una fiducia che sta crescendo anche in Barrow, che con la Lazio cerca conclusioni e gol compulsivamente, fermato una volta da Provedel nel primo tempo, mentre nel secondo sfiora l’incrocio a dieci minuti dal termine. Ma la porta resta stregata: con l’Inter, gol annullato per fuorigioco di Dominguez, ieri due gol sfiorati e partita chiusa con le mani nei capelli, maledicendo la malasorte. "Peccato non aver vinto perché abbiamo dato tutto, ma portiamo a casa un buon punto e siamo contenti. Andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere, non è facile contro squadre forti come la Lazio: ci riproveremo dalla prossima gara". La possibilità di portarsi a -4 dall’Atalanta sesta in classifica e salire sul treno della lotta per l’Europa League. Ma se oggi il Bologna guarda in alto è perché sta crescendo esponenzialmente e raccogliere 4 punti nel trittico Inter, Torino, Lazio non era comunque scontato. Cresce anche Cambiaso, come tutto il Bologna: "Ho fatto una prima parte di stagione non all’altezza delle mie capacità, ora sto bene fisicamente e mentalmente, sto crescendo, devo continuare così e alzare l’asticella". Alzare l’asticella singolarmente e con il Bologna, perché Cambiaso la classifica inizia a guardarla: "Sono sicuro che giocando di squadra potremo toglierci qualche soddisfazione. E’ un buon punto: è stata una gara combattuta alla pari, la Lazio è una squadra molto forte che sa giocare bene a calcio e noi abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo difeso, giocato bene, creato occasioni. Forse noi avremmo meritato un po’ di più la vittoria, ma io sono di parte".

Marcello Giordano