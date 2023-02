Barrow come 9, dubbio Sosa-Soumaoro. Lukaku per Inzaghi

di Giacomo Guizzardi

Squadra che vince non si cambia. Sembrerebbe volersi appellare a questo antico modo di dire Thiago Motta: il tecnico del Bologna, atteso dalla gara di domani contro l’Inter, non parrebbe intenzionato a mettere in atto chissà quale rivoluzione tattica per affrontare i nerazzurri. Di fatto, uno dei pochi – pochissimi – dubbi che affolla la mente di Thiago riguarda il difensore centrale, soprattutto alla luce delle difficoltà vissute nella gara di andata: fiducia a Sosa o ritorno di Soumaoro? Il franco-maliano, out nelle ultime tre gare di campionato, è fisicamente pronto per tornare a giocare dall’inizio; l’unico quesito, che verrà sciolto nella rifinitura di questa mattina, è legato alla sua autonomia fisica. Nel caso in cui l’ex Lille non dovesse garantire i novanta minuti, pronto l’uruguagio.

Per il resto, formazione pressochè fatta: se Posch, sulla destra, è sicuro del posto, appare in vantaggio sulla coppia greca Cambiaso, che grazie alla prova offerta contro la Sampdoria ha maggiori probabilità di partire dall’inizio. Con Lucumì difensore centrale a completare il reparto. In mediana uno dei ballottaggi di questi giorni riguardava Moro: il croato insidiava Ferguson per una maglia da titolare, ma lo scozzese sembrerebbe essere il prescelto per formare una linea di tre insieme a Schouten e Dominguez, con Medel ancora in panchina. Davanti, ancor meno dubbi: ritorna Sansone – ieri fermato da un attacco febbrile – ma partirà dalla panchina; ai lati di Barrow, nel ruolo di centravanti pronti Soriano e Orsolini. Differenziato per Zirkzee e Bonifazi, terapie per Arnautovic. Potrebbe unirsi al gruppo anche Raimondo, ma per l’ufficialità occorrerà attendere quest’oggi, con la Primavera che alle 11 di questa mattina, sarà di scena contro l’Udinese a Lignano Sabbiadoro (diretta su Sportitalia).

Per quel che riguarda, invece, la formazione di Simone Inzaghi, reduce dal successo in Champions League ai danni del Porto, si viaggia verso il ritorno della coppia offensiva formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Out Correa, unico indisponibile della banda nerazzurra, dovrebbero essere tenuti inizialmente a riposo Acerbi – con De Vrij pronto al suo posto – e Dzeko. Chance per riposare anche per Mkhitaryan: in cabina di regia ci sarà Brozovic. Sulle fasce proveranno a convincere Inzaghi Dumfries e Gosens: le alternative non mancano.