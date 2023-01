Barrow e Bonifazi, stop e tempi lunghi

A Casteldebole prove tecniche anti Roma, a due giorni dalla sfida dell’Olimpico che oggi alle 14 sarà oggetto della conferenza di Thiago. Ma è stato un fine 2022 amaro per Barrow e Bonifazi. L’attaccante del Gambia ha rimediato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno, un muscolo dell’anca: per lui dieci giorni di stop. Rischiano di essere assai più lunghi i tempi di recupero per Bonifazi, ancora alle prese con i guai al ginocchio destro: a fine ottobre si era stirato il collaterale mediale, stavolta il collaterale interno. Presto nuovi esami, che fisseranno diagnosi e prognosi. Sul campo si va verso un undici titolare con Skorupski, Posch e Cambiaso terzini, Soumaoro-Lucumì coppia centrale, Medel e Ferguson in mediana e il trio Orsolini-Ferguson-Soriano alle spalle di Arnautovic. Lavoro differenziato, infine, per Zirkzee.