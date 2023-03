Barrow e gli altri nodi da sciogliere

Restano alcuni punti interrogativi da risolvere, dai quali dipenderà il Bologna che verrà, a cui Sartori e Di Vaio dovranno trovare risposta. I rinnovi di Dominguez e Orsolini, certo. Ma pure il futuro degli over 30 in scadenza a giugno e il futuro di alcuni calciatori sotto esame. Musa Barrow è tra questi, in crescita nelle ultime settimane, ma a secco di gol da metà ottobre e tra i pochi a non aver dato segnali di riscossa decisa dopo l’arrivo di Motta. Con lui Aebischer, equilibratore del Bologna fino a dicembre, smarritosi dopo il mondiale, come dimostrato dalle difficoltà palesate contro il Monza e dal fatto che ha vestito solo due volte la maglia da titolare da gennaio in poi.

Ma da definire, in primavera, ci sono soprattutto i contratti in scadenza di Soriano (1,6 milioni di stipendio), Sansone (1,6), De Silvestri (800mila euro) e Medel (800mila), che chiamano quasi 5 milioni netti, all’interno di un monte ingaggi che supera i 55 milioni e che la dirigenza ha intenzione di ridurre. Rinnovi a prezzo ridotto o addio: ad aprile si capirà quali di questi calciatori potrà avere ancora un futuro sotto le Due Torri.