Barrow è il lontano parente della punta che aveva esaltato

Thiago Motta è sinonimo fin qui di svolta. Ma restano comunque dubbi e delusioni: legate ad alcuni calciatori, non certo al tecnico. Vignato e Kasius non sono sbocciati e sono invitati a fare le valigie e a lasciar posto a rinforzi di mercato. Tra i dubbi, legati a rendimento e contratti, figurano Orsolini e Soriano, che pure hanno dato e stanno dando segnali di risveglio. Ma il primo ha il contratto in scadenza a giugno e deve dimostrare di meritare un rinnovo a cifre ribassate, il secondo è legato fino al 2024 e salvo rinnovo (il Bologna propone un milione, lui ne vorrebbe 1,3) dovrà partire in estate e due gol non bastano per l’aumento richiesto. Chi sta deludendo è Barrow (2 reti), lontano parente del ragazzo che stupì tutti con 9 gol in 18 partite nella seconda parte del 2019-20. Ma pure Schouten, che firmato il rinnovo ha tirato il freno. Anche Moro deve ancora trovare una propria parte, così come Cambiaso, destinato a rientrare alla Juve per fine prestito. Cerca un ruolo Zirkzee, arrivato come possibile titolare in estate nel 3-5-2 e costretto a ritagliarsi un ruolo da comprimario, anche se con un un gol e un assist nelle due presenze da titolare con Thiago fin qui ha fatto il suo.