Barrow e Soriano, c’è la Samp per il rilancio

di Marcello Giordano

C’è un tabù da abbattere, sabato pomeriggio al Ferraris. Perché il Bologna in lotta per il settimo posto, qualche punto per strada l’ha lasciato, se è vero che non ha ancora battuto una delle ultime tre della classe.

Samp inclusa, ovviamente, che all’andata impose il pari ai rossoblù con un Dall’Ara che fischiò sonoramente Motta e la squadra. Tutto è cambiato, da allora. E’ il Bologna il tabù da sfatare per la Samp, che da otto gare non vince: 6 sconfitte e 2 pareggi e sono tre anni che i rossoblù fanno festa a Marassi.

E ci sono due uomini in crisi e a caccia di rilancio tra i più temuti, ovvero Musa Barrow e Roberto Soriano. "Vi ricordate come si fa?", potrebbe chiedere loro Thiago Motta in settimana. Anche perché data l’emergenza in attacco, con Zirkzee e Arnautovic indisponibili e Sansone che difficilmente recupererà, potrebbe toccare a loro: a uno di loro, se non a entrambi, dato che nell’attacco da reinventare dopo l’ultima prestazione da dimenticare ci sono esterno d’attacco e falso nove. La crisi di Soriano è esclusivamente alla voce gol: gli manca dal 14 marzo 2021. Saranno due anni tra poco meno di un mese. E il capitano quella rete la segnò contro la Samp, al Dall’Ara, su assist di Svanberg all’interno di un match che vide Musa Barrow segnare il vantaggio e regalare un assist a Svanberg nel 3-1 finale.

Ma c’è dell’altro: Soriano, lo scorso anno a Genova, seppur all’interno di un’annata disastrosa, regalò l’assist a Svanberg nell’1-2 dei rossoblù. Rossoblù che da tre anni consecutivi vincono proprio con questo punteggio. E Barrow ci ha messo lo zampino in due delle ultime tre trasferte: stagione 19-20, sbloccò la gara al 72’ chiusa poi da un colpo di testa di Orsolini, e nell’annata successiva, a Genova regala l’assist a Orsolini della vittoria in rimonta, mentre in casa sblocca la gara e offre l’assist a Svanberg.

Riscatto cercasi e attaccante pure, per il Bologna nella settimana che riporterà a Marassi i rossoblù. Per gli amanti della cabala e delle coincidenze, la sfida con i blucerchiati potrebbe essere una ghiotta occasione per Soriano per ritrovare il gol perduto. E per il Bologna per ritrovare Barrow, in crisi e irriconoscibile. Motta ha ritrovato e ottenuto un contributo da tutti. Soriano compreso, che era in crisi e si è ripreso la titolarità. All’appello manca Barrow. Thiago le ha provate tutte. Lo ha coccolato, lo ha coinvolto e fatto giocare, lo ha escluso e lo ha scosso con la bocciatura con il Monza, nonostante fosse l’unico attaccante disponibile: potrebbe offrirgli un’altra chance: da falso nove o da attaccante centrale, con Soriano a sinistra e con i due a scambiarsi il ruolo nel corso della gara.

Una gara che il Bologna deve vincere, per rimanere nella mischia delle squadre in corsa per il settimo posto. Una gara da vincere, anche per ritrovare Barrow e magari il gol di Soriano, due che quando vedono blucerchiato, di solito non tradiscono.