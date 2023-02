Barrow-Galatasaray oggi nuovi contatti

Giornata che si preannuncia decisiva per il futuro di Musa Barrow. Sono infatti in programma nuovi contatti tra il Galatasaray e intermediari di mercato, per capire se il club turco rilancerà rispetto alla prima proposta arrivata martedì, di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni per l’attaccante rossoblù. Proposta bocciata, e contro richiesta di prestito con obbligo a 12 milioni, che non è arrivata nell’immediato. Ieri il Galatasaray di Icardi e Mertens è sceso in campo con l’Umraniyespor, dopo che in mattinata aveva cercato di capire se ci fossero margini per arrivare a Jovic della Fiorentina: ma i viola, dopo aver respinto nell’ultimo giorno di mercato italiano la richiesta del Barcellona per Amrabat, non paiono aver concesso aperture neppure per l’attaccante serbo (schierato titolare e in gol in Coppa Italia con il Torino). Da Casteldebole non si attendono rilanci. Proprio in virtù dell’affare Jovic non decollato, gli intermediari di Barrow attendono oggi nuovi contatti: il mercato in Turchia chiuderà l’8 febbraio. Ma oggi si capirà se ci possano essere margini per configurare un’ uscita del ragazzo a mercato chiuso per il Bologna.

m.g.