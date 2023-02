Barrow, il Galatasaray chiede ancora tempo

di Marcello Giordano

Il possibile trasferimento di Musa Barrow al Galatasaray sarà partita in stand by fino a lunedì. Da Casteldebole ritengono molto improbabile l’addio del giocatore e un rilancio della capolista del campionato turco, ma dal Bosforo fanno sapere come l’affare non vada ancora ritenuto completamente chiuso.

La prima offerta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni è stato rispedito al mittente dalla dirigenza rossoblù, che ha fatto sapere di essere disponibile a discuterne sulla base di un prestito con obbligo a 12 milioni. Il Galatasaray, che ha battuto mercoledì sera l’Umraniyespor 3-2 in rimonta con una doppietta di Icardi, dopo aver trovato la porta chiusa della Fiorentina per Jovic, ha chiesto tempo all’entourage di Barrow e al Bologna per capire se riuscirà a piazzare un paio di colpi in uscita e avere così la disponibilità economica per rilanciare: il mercato, in Turchia, chiuderà l’8, ovvero mercoledì.

In una chiacchierata a microfoni spenti a margine della presentazione di Kyriakopoulos, il responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori ha lasciato intendere come in caso di prestito con obbligo di riscatto l’offerta sarebbe presa in considerazione e il motivo è presto detto. Il giocatore, che Sartori vendette dall’Atalanta al Bologna, è in crisi e sotto esame in vista di giugno e tra Soriano, Sansone, Aebischer e il duttile Kyriakopoulos ci sarebbero comunque pedine in grado di sostituirlo fino a giugno.

Non solo. Il calcio italiano è in crisi, come testimoniato dal volume d’affari di gennaio (appena 30 milioni spesi contro gli oltre 900 della Premier League) e in virtù di questo e della rivoluzione estiva urgeranno nuovi introiti e almeno una cessione, se non due. Cessioni che potrebbero diventare di più se Dominguez e Orsolini non firmeranno il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 entro fine febbraio.

Contatti e trattative proseguono serrate, ma Sartori ha lasciato intendere come gli accordi non siano ancora imminenti, con il Bologna vicino alle offerte massime possibili e che per le fumate bianche servirà anche il contributo dei giocatori.

Il discorso vale per entrambi, un po’ di più per Dominguez, che chiede 1,5 milioni più bonus, con il Bologna che si è spinto intorno agli 1,5 milioni bonus inclusi.

C’è più ottimismo per Orsolini. Dei rinnovi degli over 30, si parlerà solo a primavera inoltrata, mentre la dirigenza rossoblù inizierà fin da subito a monitorare calciatori per l’estate. Doig (20) del Verona e Calafiori del Basilea restano nel mirino, come pure Boloca (24) del Frosinone.

Occhi puntati anche su Osorio dell’Universidad de Chile, che il Milan non è riuscito a strappare a gennaio, e su Kvernadze (19), nazionale Under 21 georgiano della Dinamo Batumi che piace pure al Napoli.

La sensazione è che Sartori non mollerà neppure il mediano Bamba (20) del Vitoria Guimaraes fino a che non sarà perduto, anche se i 10 milioni più 2 di bonus richiesti dal club portoghese lo rendono affare complicato, data la sensazione che club inglesi siano già sulle sue tracce. Ma prima di tutto, le strategie future passano da Dominguez e Orsolini. E da Barrow, che a Casteldebole sono sicuri rimarrà: lunedì giornata chiave per lui.