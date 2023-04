Barrow oppure Orso: tutto ruota attorno a questo dubbio

di Marcello Giordano

Barrow oppure Orsolini? Dominguez o Moro? Sono questi i principali dubbi di formazione, che Thiago Motta sarà chiamato a sciogliere nella vigilia della trasferta di Verona. Ma dalla soluzione del primo, potrebbe dipendere anche il secondo. Che Thiago Motta, nel suo 4-3-3, ami schierare una punta centrale un attaccante esterno e un centrocampista sul lato opposto è ormai cosa risaputa. E allora, con il ritorno di Riccardo Orsolini, miglior marcatore della sua gestione (con 8 reti) e della squadra al pari di Marko Arnautovic, il ballottaggio con Musa Barrow è pressochè naturale. Orsolini, infatti, sta superando il problema fisico all’addome che lo ha condizionato nell’ultimo mese ed è reduce dal gol di Bergamo, che sarebbe stata doppietta se il primo non fosse stato annullato con annessa ammonizione in virtù del fatto che il numero 7 si è sfilato la maglia per festeggiare. Anche Barrow sta crescendo, ma fatica a trovare continuità. In gol con l’Udinese, in cui è entrato nell’azione delle altre due reti, assist a Bergamo per Sansone. Ma con il Milan ha faticato. Dettaglio: rispetto a Orsolini fatica maggiormente a incidere entrando dalla panchina: ecco perché il ballottaggio è quanto mai aperto.

Ma da questo ballottaggio dipendono gli altri dubbi di formazione. Dovesse spuntarla Orso, ci sarebbe una fascia sinistra d’attacco da reinventare. "Può giocare Kyriakopoulos. Lo ha già fatto e molto bene", ha detto Motta, ricordando i due assist del greco a Salerno. Il che implicherebbe l’inserimento di Lykogiannis nel ruolo di terzino sinistro.

Ma c’è un’altra opzione, che al momento pare di secondaria importanza ma che è stata provata e ha trovato attuazione a partita in corso nelle ultime uscite: Ferguson esterno. In questo ruolo lo scozzese ha chiuso il match con l’Udinese, complici le assenze di Soriano e Orsolini. Ma pure a Bergamo, Ferguson si è alternato con Dominguez in fascia, nel finale di gara, quando poi i rossoblù hanno chiuso il match, sfruttando un centrocampista in più per avere più palleggio e più qualità nella manovra per stanare i nerazzurri. Difficile possa essere una soluzione utile dal primo minuto, ma non impossibile: perché provata. E qualora Motta dovesse optare per questa decisione, risolverebbe in automatico il dubbio Dominguez-Moro in mediana, schierando tutti gli uomini di maggior qualità: ovvero Schouten davanti alla difesa, Dominguez e Moro mezzali e Ferguson esterno sinistro, con Orsolini a destra.

E al centro? Sansone è favorito su Zirkzee, non solo perchè reduce da due reti consecutive. Ma perché Joshua deve migliorare in termini di incisività sotto porta, come rimarcato da Motta ieri. Insomma l’olandese sta crescendo, ma Motta vuole di più in cambio di una maglia da titolare.