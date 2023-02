Baseball, l’UnipolSai domani a Casteldebole

Ci siamo finalmente. L’UnipolSai, che nella passata edizione ha conquistato la Coppa Italia, ricomincia a lavorare per provare a riportare a Bologna lo scudetto del baseball. Daniele Frignani, che della Fortitudo è il manager dal 2016, ha chiamato tutti per domani alle 11 sull’impianto di Casteldebole.

Fissato nel frattempo anche il precampionato, per dar modo soprattutto ai lanciatori, di prepararsi nel migliore dei modi.

Detto che la stagione scatterà ufficialmente il 15 aprile, al Gianni Falchi, con il doppio confronto con il Godo, il primo test è fissato per domenica 26 marzo. Sempre al Gianni Falchi (oggetto di un lavoro di maquillage), alle 13, arriverà Reggio Emilia. La settimana successiva, domenica 2 aprile, test in famiglia con il Longbrige, che si occupa in particolare del settore giovanile. Sabato 8 aprile, sempre al Gianni Falchi, nuova amichevole contro Rovigo.

L’UnipolSai e il suo general manager, Christian Mura, sono al lavoro per capire come potrà essere completato, in vista di una stagione importante, il pacchetto degli stranieri.

a. gal.