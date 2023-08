Baseball. L’UnipolSai punta con decisione al primato E sul monte di lancio sale il dominicano Lopez

di Alessandro Gallo

Ci ha preso gusto l’UnipolSai, che annuncia l’arrivo di Porfirio Lopez. La Fortitudo, che punta ancora al primato nel proprio girone, dall’inizio di luglio, ha rivoluzionato il proprio organico, con il ritorno in pianta stabile di Ernesto Liberatore e Ricardo Segundo Paolini. Si è aggiunto poi l’ingaggio di Kevin Josephina.

Ma i colpi a sorpresa del general manager della Fortitudo, Christian Mura, non sono finiti. Prima il ritorno al Gianni Falchi di Robel Garcia, l’azzurro reduce da alcune stagioni negli States, ma sempre sotto il controllo della società di Pierluigi Bissa. Poi l’ultimo tassello per provare a forzare la mano. E capire cioè se i tricolori di San Marino, gli ex campioni d’Europa di Parma e la piacevole sorpresa Macerata sono davvero così forti.

Il monte di lancio, tanto quello straniero quanto quello italiano, è sempre stato uno dei punti di forza dell’UnipolSai che ha saputo costruire i suoi più grandi successi del terzo millennio partendo dalla difesa. E allora ecco che Raul Rivero, il pitcher dell’ultimo decennio, potrà contare su una spalla di tutto rispetto.

Accordo, fino al termine della stagione, con Porfirio Lopez, trentatré anni, lanciatore mancino, come piace al manager Lele Frignani, che ha una predilezione per i pitcher di mano sinistra.

Dominicano di origine, Porfirio Antonio Nunez Lopez, è nato a La Vega il 24 marzo 1990. Alto 178 centimetri per 90 chili di peso, Porfirio a soli 18 anni sigla il primo contratto con i Pittsburgh Pirates e, in quel 2008, inizia l’avventura a livello rookie in Minor League.

Dal 2011 lo troviamo negli States con West Virginia Power e Bradenton Marauders. Nel 2014 è in Giappone con i Saitama Seibu Lions.

Nell’ultima stagione si è diviso tra la Winter League Colombiana (Vaqueros di Monteria) e Winter League venezuelana (Aguilas del Zulia). Poi ancora Liga Mayor venezuelana con i Guerreros de Lara.

Oltre a essere un lanciatore mancino, Porfirio ha dimostrato di poter essere utilizzato in più ruoli. Sia come partente, sia come rilievo. Si tratta del terzo e ultimo visto speso dalla Fortitudo per questa stagione. Una scelta in un certo senso obbligata, perché, soprattutto in caso di arrivo in finale, ci saranno solo due gare riservate ai lanciatori Afi e tutte le altre cinque aperte agli stranieri. Ecco perché la Fortitudo ha pensato bene di potenziare una volta di più il monte di lancio. In attesa di vedere Porfirio all’opera anche al Gianni Falchi.