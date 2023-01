Basket City merita maggior rispetto

Alessandro

Gallo

n buon arbitraggio? Quando a fine gara non ti accorgi di aver visto i fischietti". Musica e parole di Dan Peterson, il grande saggio della pallacanestro. Va fatta però una precisazione: buon arbitraggio non significa avere fischi a favore. Ma una direzione uniforme, pulita, con criteri precisi (e mantenuti per tutta la durata del match) e con il minor numero di errori possibili.

Giovedì, invece, alla Segafredo Arena, i tre fischietti non sono certo passati inosservati. La Virtus forse avrebbe perso lo stesso (in fondo Lundberg e Mickey hanno avuto la palla per arrivare almeno all’overtime), ma merita rispetto.

Quel rispetto che, l’altra sera, non si è visto. Soprattutto nel fallo sanzionato a Ojeleye. Il tocco sul successivo tiro sbagliato da Teodosic, in mezzo a una selva di mani, può sfuggire, ingannare. La scena in cui agiscono Ojeleye e Papanikolau no. I due sono da soli, in mezzo all’area: non ci sono giocatori che impallino. La dinamica dell’azione è chiara. Chiara a chiunque abbia un minimo di nozioni di pallacanestro. Perché ribaltare una decisione così è clamoroso.

La Virtus e Bologna non vogliono regali. Ma rispetto, quello, sì. Il rispetto che si dovrebbe a tutti, indiscriminatamente.

Ma che la Virtus – tesi campanilistica, certo – merita probabilmente più di altri. Perché è tornata in Eurolega senza wild card, perché sta continuando a investire. Perché – strano che l’Eurolega l’abbia dimenticato così velocemente –, proprio la Virtus fu uno dei club che lanciò questo torneo internazionale, esponendosi in prima persona.

Regali no, rispetto sì. La Virtus può perdere sul campo, come è già successo e come accadrà ancora. Ma dovrà farlo senza avere la sensazione che i tre fischietti abbiano "meriti" che non dovrebbero avere. Mai.