Basket, il Cus Bologna ha vinto il titolo europeo universitario

Aveiro (Portogallo), 30 luglio 2023 - Quarto titolo europeo universitario (Eusa) per l’Università di Bologna nel mondo della pallacanestro. Dal 2017 a oggi (stop per Covid nel 2020 e 2021), il Cus Bologna ha sempre vinto, con la sola eccezione della passata stagione. L’Alma Mater si impone 93-78, contro i lituani della Vytautas Magnus University.

Primo quarto in grande equilibrio, 21-20, poi Bologna scappa in vista dell’intervallo, 46-35. I lituani non mollano mai e superano l’Alma Mater Studiorum sul 56-57. Ma l’Unibo non ci sta, non trema, tripla di Stefan Nikolic, bis di capitan Valerio Cucci. Cus Bologna ancora avanti prima dell’inizio dell’ultimo quarto. Sul 69-66 la difesa biancorossa cresce, l’attacco tiene e ci sarà un altro trofeo, dopo quello del volley rosa della settimana precedente, da portare al rettore Giovanni Molari. Senza dimenticare poi il titolo europeo, nel judo universitario, firmato da Betty Buk a Zagabria (Croazia)

La festa del Cus Bologna, ad Aveiro, è completata dal terzo posto delle ragazze (miglior risultato di sempre, dopo il quarto posto di qualche anno fa) che superano 75-63 il Politecnico di Madrid nella finale di consolazione, dopo la sconfitta del giorno prima con Vienna (poi campione d’Europa). Festa ancora maggiore pensando che, nei migliori quintetti della doppia rassegna, vengono inseriti ben quattro elementi dell’Alma Mater.

Stefan Nikolic e Alberto Conti tra gli uomini, Elisabetta Tassinari e Alessandra Orsili tra le donne. Alla fine sono tutti felici con i ragazzi e le ragazze del Cus Bologna unite dal coro “Siamo noi, siamo noi, i campioni d’Europa siamo noi”.

Il tabellino

Università di Bologna-Vytautas Magnus University 93-78 (21-20; 46-35; 69-66 i parziali).

Vytautas Magnus University: Urkis 9, Butkus, Matevicius, Uosis 3, Kriauciunas, Celka 5, Vainoras, Vasiliauskas 10, Pocevicius 4, Repsys 20, Liesis 8, Ramanauskas 19. Allenatore: Juknevicius.

Università di Bologna: Leonzio 4, Buscaroli, Folli 2, Conti 20, Nikolic 18, Ranieri, Klyuchnyk 7, Cinti, Timperi 9, Cucci 9, Petrovic 10, Sabatini 14. Allenatore: Lolli.