Batte la Lazio, ma Leao si ferma

MILAN

2

LAZIO

0

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria (1’ st Kalulu), Tomori, Kjaer (1’ st Thiaw), Hernandez (35’ st Tourè); Krunic, Tonali, Messias, Bennacer, Leao (11’ pt Saelemaekers); Giroud (24’ st Rebic). All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (11’ st Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (23’ st Pellegrini); Milinkovic-Savic (23’ st Basic), Marcos Antonio, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (36’ st Cancellieri), Zaccagni (11’ st Pedro). Allenatore: Sarri.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Reti: 17’ pt Bennacer, 29’ pt Hernandez.

Note: ammoniti: Romagnoli, Marusic, Calabria, Casale, Pellegrini, Thiaw. Angoli: 6-4 per il Milan. Recupero: 2’ pt; 5’ st.

di Ilaria Checchi

Il sabato pomeriggio del Diavolo ha un retrogusto amaro, nonostante la convincente vittoria contro una Lazio irriconoscibile e autrice di una prova deludente dopo il ko incassato con l’Inter: Pioli, infatti, ha perso il suo gioiello più brillante dopo appena 11 minuti di gioco. Dopo una delle sue solite sgasate, e aver sterzato su Casale, Leao ha accusato un problema muscolare: il campanello di allarme è scattato immediatamente, con il portoghese evidentemente dolorante e i compagni preoccupati che hanno invitato la panchina a effettuare il cambio con Saelemaekers. La paura, ora, è che il lusitano possa dare forfait per l’euroderby, ma è stato lo stesso Rafa a rassicurare sulle sue condizioni: "Sto bene, nulla di grave" le sue parole all’uscita dallo stadio. Anche il tecnico si è mostrato ottimista: "Ho visto Leao, mi sembrava sereno, si è fermato in tempo. Ha avuto un affaticamento o un sentore, non dovrebbe essere niente di particolare, ma si valuta sempre il giorno dopo a livello muscolare".

L’apprensione per il 17 rossonero ha offuscato un pomeriggio molto positivo, in cui la squadra ha seguito i dettami della vigilia: concentrazione, determinazione e, soprattutto, maggiore concretezza, poco importa se il 2-0 rifilato ai biancocelesti porta la firma di Bennacer e di Theo Hernandez, con Giroud ancora a secco e il subentrato Rebic fermato solo dal fuorigioco a negargli la gioia del gol. La qualità dei fedelissimi, a cui il tecnico parmigiano non ha rinunciato nonostante l’imminente stracittadina, ha fatto la differenza, arricchita da due spunti individuali come la rete dell’algerino dopo un uno-due con Giroud, e la progressione palla al piede devastante del terzino francese capitalizzata da un sinistro da fuori area che si è insaccato quasi all’incrocio alle spalle di Provedel. Il rassicurante doppio vantaggio dopo mezz’ora di gioco ha reso la gestione del match agevole ma la Lazio non ha mai provato a reagire, tradita dai suoi migliori interpreti come Immobile, Luis Alberto o Milinkovic. Gli applausi dei 72.365 spettatori di San Siro hanno caricato il Diavolo anche nella ripresa e il leitmotiv della partita non è cambiato, con i padroni di casa in scioltezza e vicini al tris, non solo con il croato, ma con Messias e il centrale tedesco. Ora la testa può concentrarsi unicamente sul derby di Champions ("Toccherà a noi dimostrare che ce la possiamo fare" avverte Pioli), sperando che le condizioni di Leao non oscurino il cielo sopra Milanello.