Battere la Slovenia può regalare il pass

Oggi contro la Slovenia (ore 12) gli Azzurrini dovranno fare a meno del portiere Davide Mastrantonio (Triestina) e dell’attaccante del Sassuolo, Luca D’Andrea – autore della seconda rete contro i tedeschi –, ambedue squalificati. L’altra partita del girone sarà tra Belgio e Germania (alle 16), gara che potrebbe diventare determinante per il prosieguo di questa qualificazione: in caso di vittoria dell’Italia (prima nel girone con 3 punti) e di pareggio o sconfitta dei diavoletti rossi, gli Azzurrini anticiperebbero di una giornata la qualificazione all’Europeo in programma a Malta dal 3 al 16 luglio.