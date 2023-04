Bayern e Dortmund, una corsa a due

Al Bayern non rimane che lo scudetto in Bundesliga, dopo l’eliminazione in Coppa di Germania e il flop in Champions. Tuchel ha vinto con Dortmund e Friburgo e ora prosegue la volata col Borussia che è a -2. Non sposteranno granchè gli incontri con Hoffenheim e Stoccarda, ma in casa Bayern c’è maretta per la sospensione di Manè dopo la lite con Sanè. Per gli altri due posti Champions sono in ballo Union Berlino, Lipsia e Friburgo che hanno incontri facili. Drammatica sfida fra le due ultime, Schalke e Hertha. Chi perde è quasi retrocessa. In Francia big match inedito in Ligue1. Il Lens dell’esperto Fofana (ex Udinese) e del giovane ghanese Abdul Samed viene da quattro vittorie consecutive ed è a -6 dal Psg. I parigini sono in crisi per il perdurante flop in Champions, hanno Neymar infortunato e si apprestano a salutare Messi. Il big match potrebbe riaprire il campionato in caso di ko dei parigini, che potrebbero licenziare il tecnico Galtier accusato di comportamenti razzisti. Per il terzo posto volata tra Marsiglia e Monaco, che hanno impegni facili con Troyes e Lorient.