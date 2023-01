Beli, Nico e Weems: tocca alla Virtus 2.0

di Massimo Selleri

La Virtus sarà impegnata al PalaPentassuglia di Brindisi (ore 16,15 diretta EuroSport 2) per la prima di ritorno. La Segafredo affronterà questo appuntamento con la versione 2.0 che, sempre per stare nella terminologia informatica, è anche quella che verrebbe definita minimal.

Alla volontà del coach bianconero Sergio Scariolo di far orbitare la serie A italiana attorno all’Eurolega, si aggiunge il fatto che dei nove tesserati stranieri, la V nera ne può schierare solo sei in campionato. Mentre ne deve mandarne tre o in tribuna oppure, quando si gioca in trasferta, lasciarli direttamente a casa.

Le decisioni saranno funzionali alla gara di venerdì, quando si andrà in casa del Bayern con i tedeschi che sembrano essere resuscitati avendo appena battuto l’Efes in terra turca.

Tra coloro che non scenderanno in campo ci sarà Milos Teodosic, il vero faro di questa squadra soprattutto in Europa.

"Affrontiamo Brindisi che ha aggiunto Lamb – spiega il vice di Scariolo Alberto Serravalli – un giocatore che conosciamo dalla partita con Scafati. È una squadra di talento ben distribuito, sia tra gli esterni che tra i giocatori interni. Dovremo essere bravi a limitare i loro punti di riferimento, facendo una partita attenta, solida e fisica a livello difensivo. In attacco dovremo giocare in maniera corale, trovando buone soluzioni di tiro limitando le palle perse. Ci aspettiamo un ambiente caldo, Brindisi è una città con grande passione per la pallacanestro: vorranno reagire davanti ai loro tifosi dopo questo momento particolare della stagione. Dal nostro punto di vista vogliamo mantenere con orgoglio la posizione in classifica che ci siamo guadagnati dopo il girone di andata".

Dopo una settimana di polemica sul fatto che il capitano Marco Belinelli è passato da un ruolo di protagonista a uno di comparsa, questa sarà l’occasione per il numero 3 bianconero di dimostrare che le cose non stanno proprio così.

Anche Nico Mannion ha intenzione di mandare un messaggio al proprio allenatore dicendo che non merita di non andare a referto in Eurolega. L’upgrade passa da partite come questa dove i bianconeri partono con i favori del pronostico per una superiorità che deve essere confermata sul campo.

Un passaggio che arriva più facilmente se c’è la giusta concentrazione e se la testa non si lascia distrarre dal futuro o dal passato. Il dato curioso è che all’andata l’incontro si chiuse con il punteggio di 98-68 in favore della Segafredo, con Belinelli a quota 16, Mannion e Kyle Weems a 15. Sono proprio i tre che giovedì scorso non scesi in campo con il Panathinaikos.