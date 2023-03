Belinelli al top: la Virtus la spunta in volata

Virtus Bologna

91

Tortona

90

SEGAFREDO : Mannion 5, Faldini ne, Belinelli 32, Jaiteh 2, Lundberg 2, Shengelia 7, Hackett 4, Mickey 11, Camara ne, Weems 13, Ojeleye 15, Abass. All. Scariolo.

BERTRAM YACHTS TORTONA: Christon 32, Montellaro ne, Candi 9, Tavernelli, Filloy 3, Severini 10, Harper 15, Daum, Cain 6, Radosevic 6, Macura 9, Filoni ne. All. Ramondino.

Arbitri: Lo Guzzo, Quarta e Valzani.

Note: parziali 18-25; 44-43; 67-61. Tiri da due: Virtus Bologna 1931; Tortona 2038. Tiri da tre: 1434; 1327. Tiri liberi: 1117; 1116. Rimbalzi: 33; 33.

di Massimo Selleri

Provando e riprovando la Virtus ritrova il tiro da tre di capitano Marco Belinelli e così arriva una vittoria che le consente di occupare il primo posto insieme con Milano. La metodologia aristotelica dell’insistere è ripresa da Dante nel terzo canto del Paradiso dove vengono dipinte le due anime difettive di Piccarda e Costanza. Il parallelo con la Virtus di ieri è perfetto, in quanto la squadra che ha affrontato Tortona ha alternato momenti grande precisione, su tutti il 88 di Belinelli nelle triple da metà del secondo quarto a 4’ dalla fine, ad altri in cui ha commesso errori madornali imputabili anche al fatto che venerdì si era scesi in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce e che domani si torna a giocare con il Partizan, per cui Scariolo è costretto a far osservare un turno di riposo a Milos Teodosic.

C’è Toko Shengelia, ma si vede che i tanti straordinari stanno creando qualche difficoltà al lungo georgiano. Tutto questo sul campo si traduce in una Virtus che piomba sul -10 (18-28) e poi spinta dal suo capitano inverte una inerzia completamente negativa per i bianconeri. Il primo tempo si chiude sul 44-43, ma quello che l’attacco fa spesso la difesa disfa e così dopo una serie di sorpassi e controsorpassi i padroni di casa arrivano anche a sciupare un + 8 (64-56). Con 5’ da giocare c’è l’ennesima parità (77-77) e da lì si torna a viaggiare punto a punto. Quando mancano 55’’ al suono della sirena, un gioco da 4 punti inchioda il punteggio sull’89-87. Errore di Severini e subito fallo su Semi Ojeleye che fa 12.

Tripla di Christon e con ancora 13’’ da giocare c’è il 90-90. Time out di Scariolo per rimettere nella propria metà campo offensiva, poi fallo di Harper su Shengelia che infila il primo e sbaglia il secondo e così facendo il cronometro consuma gli ultimi istanti della gara. Assenti anche gli infortunati Isaia Cordinier e Alessandro Pajola, mentre Ismael Bako non era a referto per scelta tecnica. Domani si replica contro il Partizan davanti all’ospite d’eccezione Sasha Danilovic.