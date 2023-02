Belinelli da Nba, così la Virtus non molla mai

Virtus Bologna

84

Leonessa Brescia

78

SEGAFREDO : Mannion 11, Faldini ne, Belinelli 23, Pajola 2, Bako 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 2, Mickey 9, Camara ne, Weems 10, Abass. All. Scariolo.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 8, Massinburg 10, Nikolic 11, Della Valle 10, Petruccelli ne, Taylor, Odiase 19, Burns 2, Laquintana, Cournooh 5, Moss 9, Akele 4. All. Magro.

Arbitri: Rossi, Quarta, Borgo.

Note: parziali 20-17; 39-40; 62-62. Tiri da due: Virtus Bologna 1835; Brescia 1636. Tiri da tre: 825; 925. Tiri liberi: 2427; 1923. Rimbalzi: 33; 34.

di Massimo Selleri

Uno strepitoso Marco Belinelli taglia le gambe a Brescia spingendo la Virtus a un successo che le consente di tenere il passo di Milano e condividere con i meneghini il primo posto in classifica in un campionato dove quasi tutte le partite si giocano sul filo del rasoio.

Il talento di Beli non si discute e soprattutto non ci possono essere sospetti sulla sua integrità né morale né fisica sebbene a marzo saranno 37 le candeline da spegnere. In altre parole il capitano bianconero non è qui né per svernare né per dare una mano, ma veste la maglia della Segafredo perché a questi livelli è ancora un valore aggiunto sia nella serie A sia in Eurolega, come ha dimostrato venerdì sera a Villeurbanne.

Sono le fatiche accumulate in Francia e quelle che probabilmente dovrà fare giovedì con il Barcellona a costringere coach Sergio Scariolo a dosarlo con il bilancino del farmacista, decisione che per quanto corretta riporta in un’area di incertezza l’esito della gara. Ai lungodegenti Semi Ojeleye e Isaia Cordinier, si aggiungono Iffe Lundberg e Milos Teodosic che saranno entrambi recuperati per l’impegno casalingo contro i catalani.

Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono rincorse e riacchiappate, una tripla di Belinelli porta la V nera a 75-67 quando ci sono ancora 6’52’’ da giocare con il suo ingresso che ha letteralmente ribaltato una inerzia che vedeva gli ospiti avanti sul 52-58.

Anche la sua uscita ridà fiducia a Brescia e a 2’ dalla fine il tabellone è inchiodato sul 77-78. Toko Shengelia fa 12 dalla lunetta e sul ribaltamento di fronte Amedeo Della Valle sbaglia un tiro in sospensione, mentre Jordan Mickey infila il canestro del nuovo vantaggio.

Pasticci da ambo le parti fino a quando i liberi non toccano a Daniel Hackett che, a solo 11’’ dal suono della sirena, non sbaglia e manda tutti a casa.