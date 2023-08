Belinelli e la sua Virtus. "Magnifici i nostri tifosi Loro ci sono sempre»

di Massimo Selleri

Sono più di 800 i tifosi che hanno stipato la palestra Porelli nel primo giorno di raduno della Virtus. Non ci sono dubbi che al di là dei giocatori, che vanno e che vengono, la società ha avuto il merito di rinsaldare un rapporto tra pubblico e squadra.

"I nostri tifosi ci sono sempre – racconta il capitano bianconero Marco Belinelli – e noi siamo abituati a questa accoglienza che è bellissima. Siamo nella città del basket e la loro presenza lo conferma. Noi non andiamo in campo solo per noi stessi, ma sicuramente anche per loro e per Bologna". Alla conferma della passione del popolo bianconero si contrappone l’assenza di Milos Teodosic che, dopo avere vestito per quattro anni la maglia della Virtus, ora ha deciso di tornare in patria e di concludere la carriera alla Stella Rossa di Belgrado, club di cui è anche un accesso tifoso.

"Per me – prosegue Belinelli – questa non è solo una perdita dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano personale. Con Milos sono diventato molto amico e anche nel privato ci frequentavamo e ci sentivamo spesso. Vorrei anche sottolineare che ci mancherà anche Kyle Weems, un altro giocatore importante. Sono decisioni che non dipendono da noi e sappiamo bene che queste sono le regole del gioco, ma ciò non toglie che sia dispiaciuto. Guardiamo comunque avanti".

Sulla stagione che è ufficialmente iniziata con questo primo allenamento il capitano bianconero ha le idee molto chiare.

"Sicuramente siamo una squadra più quadrata rispetto a quelle passate, ma ci sono nuovi volti e partiamo tutti da zero. Siamo tutti molto positivi e certamente chi viene qua sa già che si veste la maglia della Virtus solo per vincere".

Ovviamente assenti i giocatori che da oggi saranno impegnati nei campionati del Mondo che si disputano in Asia. Alessandro Pajola e Achille Polonara questa mattina affronteranno l’Angola con la maglia azzurra e poi nel pomeriggio toccherà ad Isaia Cordinier. Domani è il turno di Toko Shengelia e di Ognjen Dobric, con il coach bianconero Sergio Scariolo che guiderà la Spagna.

Sempre ieri la Virtus ha ufficializzato poi la partenza di Ismael Bako che si è accasato a Kazan e questa operazione consentirà alla V nera di ufficializzare nella giornata di oggi l’ingaggio del centro Bryant Dunston e di incassare un buyout di 150mila euro proveniente dalla società russa.

Al primo giorno di raduno era anche presente Iffe Lundberg. In mattina il ceo Luca Baraldi ha specificato che al momento l’esterno danese è un giocatore della Virtus e che è necessario un ulteriore confronto per capire se resterà qui oppure se saranno prese in considerazioni eventuali richieste.

In ogni caso il roster della Virtus sarà composto da 15 giocatori per cui se ci fosse questa partenza il club tornerebbe sul mercato per colmare questa lacuna.

Baraldi ha anche chiarito che l’ingresso di Carlo Gherardi di Crift nella proprietà è un bellissimo segnale per il presidente Massimo Zanetti e per il progetto che ha portatp avanti in questi anni, ma che al momento non è intenzione del patron della Segafredo uscire dalla proprietà del club o cedere altre quote perdendo la maggioranza.