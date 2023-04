Belinelli è l’unico a salvarsi

Mannion 5 (in 21’ 13 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Difesa all’acqua di rose a cui aggiunge la testardaggine di volersi infilare sempre nelle situazioni più complicate in attacco.

Belinelli 6,5 (in 27’ 57 da due, 310 da tre, 45 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist). Segna tanto, ma tira anche tanto. La curva gli riserva un coro ed è il giusto riconoscimento all’unico che ha giocato in modo decente. Purtroppo ha predicato nel deserto.

Jaiteh 4 (in 16’ 47 da due, 9 rimbalzi, 2 perse, un assist). I rimbalzi catturati nascono una prestazione imbarazzante per la sua sofficità e per il suo essere indisponente. Farà sicuramente le valigie in estate, ma fino a quando è quindi è lecito chiedere a lui qualcosa di più.

Lundberg 4 (in 23’ 02 da due, 02 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Semplicemente non pervenuto.

Shengelia 5 (in 19’ 25 da due, 12 da tre, 13 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Qualcosa combina e qualcosa disfa. Anche lui è in un momento di grande flessione dal punto di vista della forma fisica.

Hackett 5,5 (in 23’ 24 da tre, 2 perse, 6 assist). Spiega ai compagni che senza difesa partite che prendono una brutta piega non si possono vincere. Ha, però, le pile troppo scariche per trasmettere la sua leadership.

Mickey 4 (in 22’ 25 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Solita gara al limite della decenza. Così non va e il problema è più mentale che fisico perché all’inizio dell’anno aveva tutta un’altra convinzione e determinazione.

Weems 5 (in 23’ 46 da due, 14 da tre, 6 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Ci prova senza nessun risultato. Il progetto del ringiovanimento della squadra passa anche dai suoi saluti a fine stagione.

Ojeleye 5,5 (in 26’ 13 da due, 13 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi). Non gli arriva mai una palla decente e questo lo limita parecchio.

m. s.