Belinelli è sempre il migliore

Belinelli 7 (in 23’ 23 da due, 614 da tre, 24 ai liberi, una persa, 3 assist). Le cifre parlano di una prestazione migliore rispetto al voto, ma il primo quarto è tutto da dimenticare e quando poi si accende commette il secondo fallo e il coach decide di cambiarlo. Quando torna ad essere gettato nella mischia consente alla squadra di rientrare in partita.

Pajola 6 (in 21’ 01 da tre, un rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 6 assist). In difesa dà un contributo discreto e anche in attacco non va male, ma in alcuni momenti si lascia trascinare dalla distrazione generale.

Jaiteh 4 (in 15’ 11 da due, 02 ai liberi, 3 rimbalzi). Una prestazione semplicemente da dimenticare e viene da chiedersi dove sia finito il centrone della passata stagione.

Shengelia 5,5 (in 28’ 48 da due, 01 da tre, 45 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 5 assist). La sintesi della gara della Virtus, tante buone cose alternate ad altrettante ingenuità. Da una della sua esperienza proprio non te lo aspetti.

Hackett 5,5 (in 28’ 35 da due, 11 da tre, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate). Vedi Shengelia, un giudizio identico per un giocatore che come Toko è qui per vincere finali come questa.

Mickey 6,5 (in 19’ 44 da due, 01 da tre, 34 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate). Uno dei pochi ad essere continui ad mettere una toppa a rimbalzo, dove la V nera continua ad avere un problema.

Weems 4,5 (in 20’ 23 da due, 03 da tre, 3 rimbalzi). Da un americano ti aspetti sempre che possa aiutare gli altri a fare un passo avanti, mentre lui in questa gara è solo appesantito il gioco.

Ojeleye 5,5 (in 17’ 13 da due, 03 da tre, 22 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa). Anche lui non va male a rimbalzo, ma il resto è da dimenticare.

Teodosic 4,5 (in 18’ 12 da due, 05 da tre, 56 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Davvero una giornataccia per Milos.

Abass 5 (in 11’ 13 da due, 2 rimbalzi, 2 perse). Il voto sarebbe molto più basso se non avesse la giustificazione che sta ritrovando confidenza con il campo.

m. s.