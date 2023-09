Belinelli Il capitano ha tanta voglia di riscatto

Qual è lo zoccolo duro della Virtus? Semplicissimo, anche perché i tre ragazzi in questione si sono ritrovati, nel corso di questa estate, più volte citati. Capitan Marco Belinelli non ha bisogno di particolari presentazioni. Anche perché al di là del suo cammino Nba – è l’unico italiano ad aver vinto un titolo Nba, nel 2014 –, Marco è cresciuto proprio con la maglia bianconera sulle spalle.

Arrivava dalla Vis Persiceto, scoperto da Max Milli. Sotto le cure di Marco Sanguettoli, anche oggi è uno suo tecnico di riferimento, Marco è cresciuto fino a sbocciare e diventare uno degli italiani più continui nel mondo Nba.

Prima scelta nel 2006 dei Golden State Warriors, Beli è diventato ‘grande’ a San Antonio sotto la guida di Gregg Popovich. Rientrato in Italia nell’autunno del 2020, Beli, che nel frattempo ha compiuto 37 anni ed è diventato padre, dopo aver sposato Martina, è l’uomo dell’ultimo tiro. Il realizzatore da tre che, quando si scalda, non si ferma più.

Messo in discussione da Scariolo così come, stando alle parole del patron Zanetti, Daniel Hackett. Il figlio di Rudy è approdato in bianconero nel 2022 dopo la diaspora del Cska Mosca seguita alla guerra. Luca Banchi lo conosce molto bene perché, insieme, nel 2014, ha vinto uno scudetto con la maglia dell’Olimpia Milano. I tifosi bianconeri chiedono tanto a Danny-Boy quanto a Banchi di ripetere, dieci anni dopo, la stessa esperienza. Anche perché dopo due stagioni di tricolori festeggiati al Forum di Assago, c’è tanta voglia di riassaporare certi profumi anche alla Segafredo Arena. Daniel non ha la stessa continuità di Beli nel tiro dalla lunga distanza. Ma in difesa è in grado di impacchettare qualsiasi avversario con la sua straordinaria energia. E con la mano mancina e la sua stazza è pronto a sfruttare, di volta in volta, i mismatch che si creano in partita.

L’ultimo senatore viene pure lui dal Cska Mosca. Profilo da guerriero assiro-babilonese, Tornike Shengelia ha centimetri, talento e personalità per mettersi a disposizione del gruppo. Il tiro da tre va e viene. Ma i tifosi sanno bene che quando Toko trova con continuità la conclusione dalla lunga distanza, per la Virtus diventa tutto più semplice.

a. gal.