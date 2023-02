Belinelli, l’ultimo ad arrendersi

Mannion 5,5 (in 17’ 02 da due, 23 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, 6 assist). Gettato nella mischia, forse inaspettatamente, prova a rispondere presente con qualche guizzo.

Belinelli 5,5 (in 20’ 13 da due, 36 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist). Il capitano tenta l’impresa nell’ultimo quarto, ma per farlo bisognerebbe essere quasi perfetti, cosa che lui non riesce ad essere.

Pajola 5 (in 17’ 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Sbaglia la partita, o meglio per giocare a questo livello ha bisogno che i primi tenori non stecchino la più piccola delle note, mentre ieri sera sono stati parecchio stonati.

Bako 4,5 (in 16’ 36 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Le cifre non sarebbero neppure malaccio, ma a rimbalzo è stato praticamente un fantasma consentendo agli ospiti di fare il bello e il cattivo tempo sotto canestro.

Jaiteh 4,5 (in 18’ 59 da due, 44 ai liberi, 5 rimbalzi, 6 perse, una recuperata, un assist). Aggiusta qualcosa nel finale ma è un autentico pasticcione nei primi tre quarti della partita quando c’era bisogno del suo fisico.

Lundberg 5 (in 25’ 46 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Rientra da un infortunio e non andrebbe neppure male se non fosse che in difesa è stato portato a spasso dai suoi diretti avversari.

Shengelia 4 (in 17’ 45 da due, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Voto severo per chi doveva prendere per mano la squadra ed è scomparso.

Hackett 4 (in 13’ 02 da due, 2 perse, un assist). Serataccia per Daniel che non cava un ragno dal buco.

Mickey 4,5 (in 20’ 03 da due, 11 ai tre,2 rimbalzi, un assist). Come tutti i lunghi paga il fatto che sono i primi ad essere mancati.

Weems 5,5 (in 20’ 01 da due, 23 da tre, 2 rimbalzi). Tra i meno peggio dimostrando un attaccamento importante alla maglia.

Teodosic 5 (in 15’ 04 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Siamo abituati a prestazioni di altro livello, ma rientrava da una pesante influenza e sul campo si è visto che non è ancora in forma.

Massimo Selleri