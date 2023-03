Bentivoglio ko, Progresso tallonato

Due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. E’ il magro bottino raccolto in questo fine settimana dalle cinque formazioni bolognesi che militano nel girone B di Eccellenza. Dopo la sconfitta del Bentivoglio in anticipo contro il Russi, ieri la seconda della classe Progresso non è riuscita a rispondere alla formazione romagnola (pareggio a reti bianche sul campo del Tropical Coriano) e ora i punti di vantaggio sul terzo posto (occupato dallo stesso Russi) sono ridotti a uno. L’unica nostra portacolori a sorridere è stata il Medicina Fossatone (nella foto) che, grazie al successo interno per 2-1 contro il Pietracuta (reti di Boschi e Dal Fiume), si è portata al settimo posto ad una sola lunghezza dal Granamica, bloccato sul pari sul terreno del Masi Torello Voghiera (momentaneo vantaggio ospite firmato Xhuveli). Sconfitta interna per il Castenaso che, contro la capolista Victor San Marino, è caduto 3-2 (reti di Monducci e De Brasi) al termine di un match pirotecnico. Una sconfitta e un pareggio anche per le due bolognesi del girone A: il Sasso Marconi ha impattato 0-0 con il Colorno mentre l’Anzolavino ha perso 3-0 sul campo della Modenese.

Passando al girone C di Promozione, lo Zola Predosa ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso la vittoria: grazie al pareggio interno contro la Quarantolese e alla concomitante sconfitta del Faro contro il Cdr Mutina, ora i punti di vantaggio sono sette sui modenesi e otto sui gaggesi. Nel raggruppamento D, la capolista Massa Lombarda continua a vincere, ma l’Atletico Castenaso non molla, come dimostrato dalla vittoria per 2-1 sul campo del Placci (a segno Vinjolli e Capitanio).

Nicola Baldini