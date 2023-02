E’ il derby tra Bentivoglio e Progresso il big match della 26ª giornata del girone B di Eccellenza in programma oggi alle 14,30. La band di Nicola Galletti, alla prima stagione in questa categoria, è già stata capace di raccogliere 36 punti e vuole avvicinarsi il prima possibile alla quota salvezza mentre il team di Franco Farneti, secondo a quattro lunghezze dalla capolista Victor San Marino, sogna di accorciare il gap. Alla ricerca di un risultato positivo il Granamica di Davide Marchini che, sesto a 42, farà visita alla Valsanterno, squadra inguaiata nelle retrovie. Sfida casalinga per il Medicina Fossatone, settimo a 39: la band di Giangiacomo Geraci ospiterà il Futball Cava Ronco mentre il Castenaso di Marco Gelli, undicesimo a 35, sarà di scena sul campo del Cattolica.

Nel girone A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, decimo a 34, ospiterà la rivelazione Agazzanese mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, terzultimo a 19 e affamato di punti salvezza, sarà di scena sul terreno di gioco della seconda forza del campionato Virtus Castelfranco.