Bersellini è d’oro in Slovenia

I campionati regionali di judo, per le classi under 15 e under 13, si consumano sui tatami di Castel Maggiore. Brillano il Dojo Equipe e il Budokan Institute. Il Dojo, tra gli under 13, conquista l’argento con Anna Nguelenza e il bronzo con Pietro Gandolfi. Tra gli under 15 brillano l’oro di Nasar Moyseyenko e il bronzo di Thomas Bolanos. Si ferma a un passo dal podio Jorel Nguelenzo. Restando in casa Dojo, ma uscendo dai confini, oro per Alice Bersellini al trofeo Internazionale Apolon Open a Hoče in Slovenia nella classe Cadetti.

E il Budokan? Si presenta a Castel Maggiore seguito dai tecnici Elena Vasile e Gianpiero Donati. Titolo regionale per Lucrezia Mechi, Emma Miserazzi, Nicolò Mingazzini, Tomas Zanna e Riccardo Biagiotti. Argento per Matteo Nucerito, Arianna Fazio e Leonardo Giorgio Olivieri. E ancora terzo posto per Federico Tolomelli, Davide Venturi e Zoe Bicego. Giacomo Martorelli chiude al quinto posto.