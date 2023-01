Beukema s’allontana Vignato verso Lecce a titolo definitivo

L’agente di Sam Beukema è a Bologna: ma per parlare con Atalanta e Fiorentina, che nelle ultime ore hanno sorpassato i rossoblù nella corsa al centrale olandese di 24 anni. Cattive notizie: il Bologna ha sondato il prestito con diritto, l’Az Alkmaar tratta solo la cessione a titolo definitivo con quotazione intorno ai 7-8 milioni: Atalanta e Fiorentina provano a mettere la freccia. Sartori osserva e aspetta novità da Emanuel Vignato, che ha messo in stand by Reggina e Frosinone nonostante il Sassuolo abbia declinato la proposta dello scambio con Kyriakopoulos: sulle tracce del rossoblù c’è infatti Pantaleo Corvino e il Lecce e la dirigenza del Bologna sarebbe pronta a trattare la cessione a titolo definitivo del ragazzo. Sartori e Di Vaio hanno infatti bisogno di raccogliere un po’ di denari per rendere più semplice l’acquisto del terzino sinistro. Reabciuk (24) dell’Olympiakos è in prima fila, ma i greci per ora non vogliono sentir parlare di prestito con diritto: a giorni il Bologna proverà a sbloccare la trattativa.