Beukema sceglie il 31: Bologna, Il 9 a Zirk, l'11 a Ndoye

La maledizione del numero 10 colpisce ancora. L’addio di Sansone è ancora fresco e aveva liberato la maglia a Marko Arnautovic, cosa che nell’immaginario restituiva il numero che rappresenta la fantasia per eccellenza a quello che doveva essere il leader e il trascinatore. Invece il numero 10 torna vacante, con la partenza dell’austriaco in direzione Inter. Prima di Arnautovic e Sansone, il numero 10 è stato vestito per 5 stagioni, tra il 2015 e il 2020, da Mattia Destro, altro giocatore dal quale ci si aspettava l’esplosione. Invece, tra infortuni e rapporti non sempre ottimali con Donadoni prima e Mihajlovic, poi, la storia non è andata come auspicato.

Aspettando un nuovo numero 10, il Bologna ha un nuovo numero 17: l’addio di Medel è stato rimpiazzato dal El Azzouzi, che ne ha ereditato il numero. Se l’è portato dietro dall’Olanda, il numero, Beukema, che ha tenuto il 31. Il 9 lasciato vacante da Arna a inizio estate è finito sulle spalle di Joshua Zirkzee.

Per il resto tante conferme. Dal 3 di Posch, al 14 di Bonifazi al 26 di Lucumì, fino al 22 di Lykogiannis. Ma pure il 6 di Moro, l’8 di Dominguez, il 19 di Ferguson e il 20 di Aebischer, fino al 7 di Orsolini e il 99 di Barrow. Ci saranno da riempire anche i vuoti lasciati dall’ex numero 30 rossoblù Schouten e quelli del terzino sinistro, e dell’ala d’attacco. Marcello Giordano