Abbonamenti Bologna Fc 2025/26: si chiude a 22.153, il dato più alto del nuovo secolo

Ventiduemilacentocinquantatré abbonamenti per il campionato, come si dice a Bologna, hanno la coda lunga. In numeri fa ancora più effetto: 22.153, come i grazie che ieri ha simbolicamente pronunciato il club sul proprio sito ufficiale nel rendere omaggio all’atto d’amore del popolo rossoblù. Nel dato-record delle tessere per la serie A 2025-26 ci sono tutti gli onori e oneri della stagione che è appena cominciata.

La curva Andrea Costa del Bologna: la stagione 2025/26 ha segnato un record di abbonamenti venduti

Suona un pomposo dirlo ma un consenso così grande, formalmente, mancava addirittura dal secolo scorso. Correva la stagione 1999-2000, con Sergio Buso in panchina avvicendato dopo 7 giornate da Francesco Guidolin, quando il Bologna a guida Giuseppe Gazzoni al botteghino della serie A fece registrare 22.484 tessere. Nel successivo quarto di secolo solo una volta il club ha superato la fatidica quota ventimila: non a caso è successo un anno fa, quando sull’onda dell’euforia per la qualificazione alla Champions League gli abbonamenti in campionato furono 20.048. Onori e oneri si diceva. Perché i 22mila e rotti abbonati in campionato di questa tornata da un lato rappresentano un attestato di amore e fiducia senza precedenti nel terzo millennio e dall’altro mettono il club, Italiano e i calciatori nella condizione di non poter tradire cotante aspettative.

Una cosa è certa: con i risultati delle ultime due stagioni Saputo ha riacceso una fiamma che aveva brillato solo in era Baggio e post-Baggio. Nell’anno del Divin Codino (1997-98) le tessere staccate furono poco meno di 27 mila, la stagione successiva 22.740 e al terzo anno (1999-2000) si arrivò a quota 22.484. Da allora è stata una lenta, e in qualche passaggio brusca, discesa di consensi con cui ha dovuto fare i conti lo stesso Bologna di Saputo, che al suo primo anno di serie A (2015-16) fece staccare 12.734 abbonamenti. Se dal campionato passiamo all’Europa il club non ha ancora comunicato il dato finale delle tessere sottoscritte per le quattro sfide al Dall’Ara della prima fase dell’Europa League (l’ultima rilevazione, una settimana fa, diceva 17 mila).

E poi c’è Birmingham, in cui il Bologna tornerà il 25 settembre, dopo la sfida di un anno fa in Champions, nella gara d’esordio. Ieri, primo giorno di vendita dei biglietti del settore ospiti, i singoli tifosi hanno acquistato poche centinaia di tagliandi sui 2.134 disponibili. Un contingente assai più corposo però è nella disponibilità delle agenzie che organizzano la trasferta per i gruppi della curva e gli affiliati del Centro Bologna Clubs.

Intanto ufficialità sulla Supercoppa: sarà ancora Riad, in Arabia Saudita e il Bologna sfiderà l’Inter in semifinale il 19 dicembre. La finalissima il 22, ma tutti gli orari sono ancora da definire.