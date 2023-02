Bologna Fc e l’allenamento a Casteldebole: si spera in Arnautovic contro il Monza

Marco Arnautovic

Bologna, 7 febbraio 2023 – La settimana che conduce alla gara interna contro il Monza, dopo le due vittorie contro Spezia e Fiorentina, si apre in casa Bologna con una buona notizia: Gary Medel, out dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio di metà gennaio, è infatti ritornato in gruppo e ha svolto tutto l’allenamento con i compagni.

Il cileno, dunque, può considerarsi recuperato per la sfida di domenica. Ed è un recupero che a Thiago Motta serve fortemente. Contro i brianzoli, che nella partita di ieri sera contro la Sampdoria hanno agguantato il pareggio in extremis, mancheranno infatti sia Jhon Lucumì, squalificato, sia Adama Soumaoro, che si è fermato venerdì scorso ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, infortunio che gli farà sicuramente saltare il Monza.

Con Medel recuperato, dunque, è probabile che in difesa si possa vedere la coppia formata dal cileno e da Sosa, autore di una prova concreta al Franchi e meritevole di una conferma; in questa maniera Posch sarebbe confermato a destra, dove dimostra di sapere essere a suo agio, offrendo prestazioni di alto livello.

Per quel che riguarda l’allenamento di questa mattina a Casteldebole, davanti a una ventina scarsa di tifosi, parziali sorrisi per quel che concerne le condizioni di Lorenzo De Silvestri e soprattutto di Marko Arnautovic: i due giocatori hanno lavorato in maniera differenziata alzando gradualmente il ritmo e dimostrando, chissà, che se non dovesse essere la partita contro il Monza quella giusta per rientrare (è oggettivamente difficile vederli in panchina domenica), alla gara contro la Sampdoria Marko e Lorenzo guardano in maniera più concreta, sperando di essere nuovamente a disposizione di Motta tra circa due settimane.

Allenamento differenziato anche per Nicola Sansone, mentre Adama Soumaoro e Kevin Bonifazi hanno svolto terapie. All’undici anti-Monza, ovviamente, ancora non si pensa: il dubbio più grande per Motta rappresenta l’impiego di Medel e l’eventuale posizione del cileno, mentre nelle altre zone di campo è difficile pensare a grossi scossoni in termini di sorprese. Dopo la seduta di oggi, atletica e tecnica, nella giornata di domani, mercoledì, il Bologna tornerà in campo: sarà l’occasione per Motta di valutare una volta di più la salute dei suoi giocatori, sperando in miglioramenti graduali da parte di chi è fuori.