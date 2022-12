Bologna Fc allenamento: Skorupski al lavoro in palestra, Barrow a riposo

Thiago Motta al lavoro con i suoi uomini

Bologna, 30 dicembre 2022 – Penultimo allenamento del 2022 per il Bologna di Thiago Motta che questa mattina, davanti a una cinquantina scarsa di tifosi, ha lavorato sul campo principale del centro tecnico Niccolò Galli, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per il 4 gennaio, quando all’Olimpico, alle 16.30, i rossoblù riabbracceranno il campionato affrontando la Roma.



La seduta di questa mattina, oltre a Joshua Zirkzee, ancora alle prese con il programma di lavoro personalizzato, ha visto altri due assenti: allenamento in palestra per Lukasz Skorupski, dopo una botta presa in allenamento che, comunque, non preoccupa lo staff rossoblù; riposo, invece, per Musa Barrow, che dopo un leggero fastidio all’inguine è stato risparmiato. Il gambiano, in ogni caso, verrà aggregato al gruppo nei prossimi giorni, magari già da domani in funzione delle sue condizioni.

Il modulo del Bologna di Motta



È ancora presto per potere dire quale Bologna affronterà la Roma mercoledì prossimo, ma quantomeno da un punto di vista del modulo Motta sembra avere le idee chiare: niente doppia punta o cambio di sistema, l’ex Genoa e Spezia insiste sul 4-2-3-1 fatto di densità a centrocampo e di continue proposizioni offensive di tutti i giocatori. Il tecnico del Bologna ha schierato da una parte Arnautovic e dall’altra Sansone come terminali offensivi, ha confermato Soriano sulla fascia sinistra – ruolo che aveva già ricoperto, da giovanissimo, ai tempi della Sampdoria e anche al Villareal, prima del suo approdo in rossoblù – mentre Aebischer e Posch sono sempre più rodati sulla catena di destra.

In gruppo anche Emmanuel Vignato, escluso ieri dalla partitella finale, mentre Denso Kasius, l’altro giocatore dato in partenza, si è aggregato alla squadra nel finale dopo una parte di allenamento che lo ha visto impegnato con un preparatore.

In chiusura di allenamento, il gruppo di Thiago Motta si è intrattenuto per qualche foto e per scambiarsi gli auguri con il gruppo di BFC Senza Barriere, il progetto del Bologna, già in piedi da diversi anni, e che vede coinvolti bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità, inseriti in questa scuola calcio inclusiva. Lo sport, nella filosofia di BFC Senza Barriere – ma non solo – è uno degli strumenti essenziali per lo sviluppo dell’autonomia e della creatività, per il raggiungimento di un maggiore benessere psicofisico personale e per migliorare inclusione sociale e integrazione. Domani, 31 dicembre, nuovo allenamento a Casteldebole. Dopodichè, la gara contro la Roma sarà davvero a un passo.