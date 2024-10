Bologna, 10 anni senza ‘Klabbe’ Ingesson. Il ricordo di Andersson: “Orgoglioso di averti conosciuto”

Bologna, 29 ottobre 2024 – Dieci anni fa, il 29 ottobre 2014, se ne andava il gigante buono Klas Ingesson. Gigante e guerriero indomito, che nonostante una lotta durata cinque anni contro un mieloma multiplo alla fine dovette arrendersi alla malattia spegnendosi all'età di 46 anni.

Ieri a ricordare con parole toccanti i dieci anni senza 'Klabbe', il nomignolo con cui era solito chiamarlo affettuosamente, è stato l'amico di una vita Kennet Andersson, suo ex compagno di squadra in un Bologna passato alla storia, che venticinque anni fa giocò la doppia semifinale di Coppa Uefa con l'Olympique Marsiglia.

"Negli ultimi giorni – scrive Andersson su Instagram – ho ricevuto tante richieste di fare interviste o registrare video per parlare di te: le ho rifiutate tutte. E' bello che molti ti vogliano onorare, ma mi sembrava così strano inviare un video di trenta secondi in cui spiego quanto sei importante per me. So solo che non dovresti essere quel tipo di persona che ti manca nella vita, dovresti essere qui: così tante persone lo vorrebbero. Quanto sono orgoglioso di averti conosciuto! Grazie per avermi permesso di far parte della tua vita, grazie per tutte le chiacchiere e per tutto quello che abbiamo imparato e vissuto”.