Bologna Fc, Arnautovic, Barrow e Soriano: si traballa sulle punte

Musa Barrow (Schicchi)

Bologna, 11 febbraio 2023 – Thiago Motta continua a perdere i pezzi. Non bastasse l’emergenza difensiva, ora il tecnico ha gli uomini contati anche in attacco. Si ferma Joshua Zirkzee, torna Marko Arnautovic, ma quest’ultima è una buona notizia solo parzialmente, in chiave Monza. L’austriaco è fermo dal 4 gennaio e un solo allenamento al più potrà consentirgli di andare in panchina e uno spezzone di partita. Il rientro dell’austriaco, miglior marcatore dei rossoblù con 8 reti e capocannoniere della serie A nella prima parte di stagione, è un’ottima notizia in prospettiva. Il problema è trovare la punta titolare da schierare domani con il Monza. Perché Sansone è ancora indisponibile e Zirkzee, dopo essersi fermato a inizio settimana per un affaticamento ai flessori, giovedì ha forzato il rientro in gruppo aggravando la situazione. Risultato: lesione di primo grado all’adduttore lungo di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane e niente Monza, Sampdoria, Inter e probabilmente Torino.

Resta un solo attaccante a disposizione: Musa Barrow. Peccato sia l’uomo più in crisi della rosa, l’unico che non ha dato segnali di ripresa nella gestione Thiago Motta. "Musa? Posso dire che dipende tutto da cosa vuole lui. Talento e colpi non gli mancano e noi siamo qui per aiutarlo, ma dipende da lui cambiare le cose se ha voglia di arrivare", ha detto il tecnico sul gambiano. Non proprio parole che lascerebbero intendere una maglia da titolare. Anche perché Musa, entrato a Firenze, neppure rincorreva gli avversari dopo aver perso palla e questo Bologna, invece, ha bisogno di calciatori che corrano l’uno per l’altro. A maggior ragione pensando che in settimana si sono fermati Orsolini, Posch e Ferguson, che come Zirkzee hanno accusato affaticamenti. Rientrati? Forse non per Ferguson, che rischia di partire dalla panchina, con Aebischer al suo posto, Orsolini e Kyriakopoulos sulle fasce d’attacco.

E di punta? Soriano, questa la prima ipotesi. Ce n’è una seconda: Barrow a sinistra e Soriano di punta, con i due in grado di intercambiarsi e il greco rimesso in difesa. Ma se Barrow non darà garanzia Motta potrebbe preferire ‘rischiare’ uno tra Ferguson e Medel (in quest’ultimo caso avanzando Dominguez trequarti) spostando Aebischer a sinistra. Insomma, Barrow rischia la bocciatura, anche se la decisione definitiva sarà presa in giornata, sperando in segnali di risveglio dal ragazzo. Di certo c’è che c’è un Bologna da reinventare, anche se da inventare c’è poco. l’undici titolare, con il Monza, rischia di essere scelto tra i reduci, dopo l’ultima tegola: ovvero l’infortunio in cui è incappato Joshua Zirkzee, che nelle ultime sfide si era preso la scena senza segnare, autore di giocate pregevoli e determinanti con Cremonese (l’autogol arriva dal suo tentativo di arrivare arrivare sul pallone), Spezia e Fiorentina (Barak commette fallo di mano nel tentativo di impedirgli il tap in) dove ha dimostrato di saper far giocare la squadra da riferimento offensivo. Cercasi nuovo protagonista. Thiago potrebbe cercarlo in quel Soriano che non segna in serie A dal 14 marzo 202 1, contro la Sampdoria.