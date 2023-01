Bologna Fc Spezia, Motta e la questione Arnautovic: “L’Everton? Non so nulla”

Thiago Motta (foto Ansa)

Bologna, 26 gennaio 2023 – “Arnautovic? Sta recuperando. Non abbiamo ancora i tempi di recupero. Il rapporto che ho con lui è diverso, ma voglio da tutti stesse cose, impegno e sacrificio. Lo conosco da quando ero bambino, ogni giorno deve alzare il livello della squadra. Questo lo voglio”. Tiene banco, in casa Bologna, la questione Arnautovic: l’attaccante, ancora fuori per infortunio, è stato avvicinato nelle ultime ore all’Everton, in Premier League (a rilanciare la notizia è stato il Telegraph), squadra alla ricerca di una punta. “News di mercato, non so niente – taglia corto Motta – a me il ragazzo non ha detto nulla”.

Domani, però, c’è il campo, e a Bologna arriva la sua ex squadra (18.30 il calcio d'inizio), quello Spezia che da quest’estate allena Luca Gotti: “È stata una bellissima esperienza, domani ci confronteremo in campo. voglio vincere. Con l’addio di Kiwior perdono un ragazzo importante, anche se lo scorso anno con me ha giocato davanti alla difesa. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha messo in difficoltà altre formazioni. È una squadra contro cui è difficile giocarci. Hanno buoni giocatori. L’assenza di Nzola? Giocherà un altro giocatore con caratteristiche diverse”.

Domani chance per Zirkzee: “Joshua, in questo momento, è l’unico attaccante centrale che abbiamo. Domani giocherà. Adesso tocca a lui dimostrare questo investimento importante che ha fatto il club, tutti i giorni, sul campo. è ciò che ci aspettiamo da lui”. L’alternativa è Soriano, come visto contro la Cremonese, ma il centrocampista potrebbe tornare in fascia: “Roberto può giocare sia a centrocampo sia in attacco. È intelligente, non è una punta centrale. Barrow è un esterno sinistro, è la sua posizione preferita e ci piace averlo lì”.

Tornerà titolare anche Schouten: “Sta bene. Prima della Cremonese ha avuto la febbre, non si è allenato. È un riferimento della nostra squadra”. E alla domanda se percepisse un club ambizioso Thiago cambia strada: “Io penso allo Spezia. Abbiamo una gara importante da giocare, non sarà facile perché loro stanno bene. Dobbiamo dare il massimo per cercare di vincere”.

Sul mercato, con Kasius che è volato in Austria al Rapid Vienna, Thiago parla così: “Siamo stati chiari con la società spiegando loro dove abbiamo bisogno di rinforzarci e dove di vendere. Si prosegue su questa linea. Se arriva il giocatore di cui abbiamo bisogno sarà contentissimo. Se non arriveranno continueremo così”.

Chiusura sul settore giovanile. “Amey è pronto per la prima squadra, è in gruppo insieme a Pyyhtia. Raimondo deve giocare ma ha partecipato. Abbiamo buoni potenziali giocatori, a ognuno il suo tempo”.