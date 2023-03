Bologna Fc, scoppia il caso Arnautovic? Motta: “Niente di personale, è una scelta legata al merito”

Thiago Motta e Arnautovic

Bologna, 9 marzo 2023 – Esplode il caso Arnautovic a Bologna? Il centravanti, dopo essere rimasto a sedere per tutta la durata del match tra i rossoblù di Motta e il Torino, è stato tra i temi principali toccati dallo stesso Motta quest’oggi in conferenza stampa, a due giorni dalla gara interna contro la Lazio: “Non esiste alcun problema personale con Marko, così come non esiste con gli altri, e mai esisterà. Si tratta di scelte del momento legate al merito. Già solo parlare di questa cosa, chiedere se esiste un problema, significa cercare degli alibi. E non va bene”.

Incalzato dai giornalisti sulla situazione relativa all’attaccante austriaco, Motta ha poi aggiunto: “Marko è stato fermo per quaranta giorni. Si sta allenando, arriverà il suo momento”. Dalle prime sensazioni sembrerebbe da escludersi l’ipotesi che possa tornare già titolare contro la Lazio, sabato sera. Ma con Motta nulla è scontato.

Dopo la debacle contro il Torino – frutto di una prestazione insufficiente – il tecnico del Bologna ha invitato i suoi giocatori ad alzare il livello, riferendosi soprattutto ai veterani: “Da Marko, così come da tutti gli altri leader, mi aspetto qualcosa in più. Qualcosa in più che si sono guadagnati diventando per l’appunto leader di questa squadra”.

Da valutare, inoltre, la situazione relativa a Riccardo Orsolini; il classe 1997, dopo avere svolto un allenamento differenziato nella giornata di ieri, non sembrerebbe essere così sicuro di esserci contro la Lazio: “Orsolini? Da un po’ di tempo ha un fastidio. Si sta comunque allenando ma non è al massimo della forma”.

A Torino, dove la squadra ha sbandato (“Ci siamo aggiustati dopo i primi 30, 35 minuti”) si è visto uscire dalla panchina Joshua Zirkzee, che ha ricoperto il ruolo di centravanti nel secondo tempo a discapito proprio di Arnautovic: “Joshua? È migliorato in tutto, ma può crescere ancora. Zirkzee e Arnautovic stanno migliorando, ma un allenatore deve valutare tante cose. Una sconfitta non cambia tutto. È necessario tenere in considerazione anche gli allenamenti”.

La chiusura è ancora una volta sulla gara di lunedì sera: “I cambi? Se ne hanno cinque a disposizione, ma questo non ti obbliga a farli tutti”.