Bologna Cremonese, Thiago Motta: “Idea Europa? Penso ai grigiorossi. Arnautovic è out”

Thiago Motta

Bologna, 22 gennaio 2023 – “Arnautovic? È ancora indisponibile, per il momento non lavora nemmeno sul campo”. Vigilia di Bologna – Cremonese (lunedì 23 gennaio ore 18.30 al Dall’Ara) per i rossoblù di Thiago Motta, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio: “Dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato contro la Lazio. Abbiamo trovato di fronte a noi una buonissima squadra che in campionato sta bene e che in Coppa Italia continua. Non voglio rivedere la gestione palla dell’Olimpico, possiamo fare meglio. Abbiamo quasi sempre recuperato palla e regalata alla Lazio poco dopo. Così vai in sofferenza”.

Domani, senza Arnautovic e Sansone, il posto da punta se lo giocano Barrow e Zirkzee: “Musa si sta riprendendo. Non ha la condizione come gli altri, ma lo vedo migliorare e domani metteremo in campo la squadra migliore per affrontare la Cremonese. Joshua? Tutti i ragazzi sanno ciò che voglio per potere loro dare l’opportunità di giocare”.

Con Saputo in città (“Ci siamo salutati, abbiamo parlato poco”), la penalizzazione della Juventus potrebbe riaprire la corsa in Europa. Ma Motta non ci pensa: “Manca tantissimo nel nostro percorso. Abbiamo ancora una fermata importante, contro la Cremonese. Il treno va avanti, noi passo dopo passo dobbiamo fare un po’ meglio. Idea Europa? Penso alla Cremonese”.

Per quel che riguarda la formazione qualche dubbio alberga ancora nella testa del tecnico: “Orsolini a sinistra? Può essere che lo rivedremo. Non è un esperimento. È un mancino, ha già giocato a sinistra. Apre bene il campo. Ha avuto due possibilità, sa di dovere fare meglio. domani può iniziare a sinistra e finire a destra, o viceversa. Ferguson? Giocatore che è diventato importante in entrambe le fasi, pressa e recupera palloni. Sono contento di averlo. Domani per sostituire Medel c’è anche Moro”.

Contro il Bologna una Cremonese rinnovata dall’arrivo di Ballardini: “Motivata al massimo, il cambio di allenatore dopo tanto tempo, passare il turno a Napoli. Mi aspetto la migliore Cremonese possibile. Si sta giocando tantissimo. È una buona squadra, in tante partite meritavano un altro risultato che non è arrivato, domani avremo una partita difficile da affrontare. Hanno giocatori aggressivi, dovremo cercare di creare spazi”.

Chiusura sul mercato e sulla probabile uscita di Vignato: “Oggi ha fatto una parte di allenamento col gruppo e poi un’extra. Sta tornando da una serie di sedute differenziate. Sa bene cosa penso, abbiamo parlato. Per il futuro suo e del Bologna cercheremo di trovare la migliore soluzione possibile”.

I convocati

Portieri: Bardi, Ravaglia (34), Skorupski.

Difensori: Amey, Cambiaso, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Zirkzee.