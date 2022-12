Bologna Fc allenamento, tutti in campo dopo Natale tra autografi e piccoli tifosi

Arnautovic tra i protagonisti della partitella di fine allenamento

Bologna, 28 dicembre 2022 – A una settimana dalla ripresa del campionato, con il Bologna di Thiago Motta che sfiderà all’Olimpico di Roma la formazione di Mourinho alle 16.30 di mercoledì 4 gennaio, i rossoblù hanno ripreso quest’oggi i lavori a Casteldebole (dopo la pausa concessa da Motta ai suoi per le festività natalizie), con una seduta di allenamento che ha visto tutti i giocatori a disposizione del tecnico italo-brasiliano, ad eccezione di Joshua Zirkzee ancora alle prese con un programma differenziato.





A prendersi la copertina in questa mattina nebbiosa è stato Riccardo Orsolini: il classe 1997, via via sempre più protagonista con Motta in panchina e autore di buone prestazioni anche nelle amichevoli del mese di dicembre, si è infatti trattenuto con un nutrito gruppo di tifosi al termine dell’allenamento, dispensando sorrisi, regalando autografi su magliette e palloni da calcio e salutando i presenti con un caloroso: “Grazie mille e tanti auguri a tutti”.

Leggi anche Arna: “Bologna? Il posto giusto per far crescere le mie figlie”

Al termine della seduta il centinaio di tifosi presenti questa mattina a Casteldebole – da evidenziare anche un nutrito numero di bambini, piccoli supporters rossoblù – ha tributato un applauso al gruppo guidato da Arnautovic e compagni, che ha risposto in eguale maniera.



Una seduta, quella di stamattina, in cui di tattica, chiaramente, non si è parlato, anche considerata la lontananza della sfida contro la Roma, ma che ha visto i giocatori lavorare in maniera attenta e concentrata, alzando già i ritmi in vista della trasferta in casa dei giallorossi.

Dopo una prima fase di riscaldamento atletico, guidato dal vice di Motta, Hennaux, le squadre sono state divise in tre gruppi per esercitazioni varie.

A chiudere la mattinata una partitella a ranghi ridotti: protagonisti Arnautovic e De Silvestri, già ‘caldi’ e pronti a tutto per fare trionfare la propria squadra. Dopo un’ora e mezza circa di lavoro il rompete le righe: di Zirkzee si è già detto, con l’olandese che spera di tornare in gruppo questa settimana, per farsi trovare pronto per Roma. Aggregato al gruppo, ma già le amichevoli erano state un indizio importante, Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003 proveniente dalla Primavera rossoblù. Tassello in più a centrocampo. Domani, giovedì, nuovo allenamento a Casteldebole.